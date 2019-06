Gazetari i mirënjohur Sami Milloshi, me një përvojë të gjatë, për më shumë se katër dekada, dy prej të cilave i ka në SHBA, vjen në këtë rrëfim interesant mbi jetën dhe profesionin, familjen dhe atdheun. Duke gëzuar e shijuar lirinë në vendin e ëndrrave, Samiu jeton me mallin, dashurinë dhe brengën për atdheun që la pas. Paralelisht me profesionin, ai është autor i disa vëllimeve me poezi e tregime dhe së fundi shfaqet edhe si piktor, ku ka mundur të hapë edhe një ekspozitë vetjake. Mesazhi i tij është i qartë: “Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e një grushti njerëzish që sofistikojnë sistemet elektorale, thjesht për interesa te tyre dhe mënjanojnë shqiptarët nga vota. Shqipëria ka nevojë për themele ligjore dhe jo për fasada që arnojnë degë të veçanta të pushteteve, me të ashtuquajtura “reforma” në drejtësi”.

Profesioni është ai që na bashkëshoqëron gjithë jetën. Ju këtë zgjedhje e keni bërë te mirëllogaritur apo ju ka ardhur spontanisht, si një vokacion i brendshëm?

Faleminderit shumë Flori. Së pari le t’u themi lexuesve se unë jam gazetar, profesion për të cilin kam kryer studimet universitare në Tiranë në vitin 1976. E vërteta është se unë i fillova studimet në Fakultetin e Filologjisë për Gjuhe dhe Letërsi Shqipe. Aty, një ditë prej ditësh, rastësisht, mësova bashke me shokun tim, Vangjel Dalani, se behej një konkurs për gazetari në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike. Vangjeli më tha te shkonim se nuk humbisnim ndonjë gjë. “Poezi prapë do shkruajmë ne” tha ai. Dhe vajtëm e konkurruam. Fakt është që unë fitova, ndërsa Vangjeli jo, i ndrittë shpirti. Ai vdiq herët nga një ftohje që student, por la poezi të mrekullueshme dhe ndoshta qe ai që ma ndërroi rrjedhën e jetës.

Unë nuk kisha ndonjë kalkulim preciz për profesionin, kur vajta të konkurroj për gazetari. Por kisha dëshirë të ngulesha në Tiranë, aty ku mendoja se ishte qytetërimi.

Fakt është se pasi i mbarova studimet shkëlqyeshëm , me rezultoi se ëndrra për t’u ngulur në Tiranë nuk kalonte përmes iluzioneve të mija poetike, t’i quaj kështu, por përmes ca zyrave të akullta lart në Pallatin e Endërrave, që mua më dërguan ta filloj punën në Kukës. Por Kukësin unë e kujtoj me shumë nostalgji. Aty e radhisnim gazetën fiks me teknologjinë që kishte lënë Guttenbergu, duke e kapur çdo germë të shqipes me pincë për ta faqosur në gazetën lokale…

Cilat kanë qenë momentet që kanë shënjuar udhëtimin tuaj profesional/personal?

Momente që kanë shënjuar udhëtimin tim profesional ka disa. Për mua ka qenë një moment shumë interesant kur në fillim të viteve 1980, u emërova korrespondent i gazetës “Zëri i popullit” për rrethet Dibër dhe Mat, detyrë të cilën e kreva deri në vitin 1985. Udhëtimet si gazetar, takimet me njerëzit ishin për mua oksigjeni i jetës. Në ato vite unë jam përpjekur të jem në anën e njerëzve të thjeshtë, të atyre që ishin me dije, por që nuk përfilleshin, si edhe të mbaj qëndrime kritike ndaj atyre dukurive që sot mund cilësoheshin me termin “korrupsion”…

Pastaj erdhi çuditërisht një emërim si zëvendëskryeredaktor i “Zërit të Popullit”, detyrë të cilën e mbajta deri në fillim të vitit 1991. Kjo ka qenë një lodhje e madhe, edhe psikologjike, sepse përveç marrëzirave në procesin e botimit të gazetës, praktikisht nuk ndjeja kurrfarë sadisfaksioni, m’u privua edhe ajo kohë që t’u kushtohesha shkrimeve të mija!

Shqipëria po hynte në një rrjedhë tjetër në fund të viteve 90-të të shekullit të kaluar. Dhe, unë jam krenar që me sa munda, edhe duke qenë në gazetën e vetme të kontrolluar totalisht nga Partia e Punës, u radhita me zërat që kërkonin ndryshime dhe hapjen e Shqipërisë ndaj Botes. Shkrova për lirinë e shtypit dhe artikulli im tërhoqi vëmendjen e radios “Zëri i Amerikës” së cilës i dhashë intervistë në gusht të vitit 1990-të.

Dhe i fundmi moment që më bën ta kujtoj është largimi me një deklaratë publike nga gazeta ” Zëri i Popullit”, në 4 mars 1992, deklaratë të cilën gjithashtu e bëri lajm radio “Zëri i Amerikës”. Me këtë rast ndjej detyrimin të falënderoj edhe një herë pas 27 vjetësh zotin Elez Biberaj që bëri kaq shume për t’u dëgjuar zërat e fjalës së lirë nga Tirana.

Jam krenar që kam bërë aq sa kam mundur për shtypin e lire, përfshi këtu edhe pesë vjet punë në gazetën “Rilindja Demokratike”. deri ne vitin 1999, vit i cili përkon edhe me 20-vjetorin e emigrimit familjar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Shpesh thuhet që nuk ka një çelës të unifikuar suksesi për të hapur çdo derë, po ju a e keni pasur një të tillë për të hapur rrugën tuaj drejt suksesit?

Është e vërtetë se suksesi ka së pari një fytyrë individuale. A kam arritur unë ndonjë sukses? Nuk e di nëse po. Por, megjithatë, nëse më lejohet po tregoj një fare sekreti. Në prag te krishtlindjeve në vitin 2004, ishim mbledhur në shtëpinë tonë në Omaha të Nebraskës për të festuar në një darke familjare dhe me miq të afërt. Qe një atmosferë e gëzuar, madje edhe me këngë e valle shqiptare. Në një moment vajza ime Riva tha se do te na jepte një dhurate. Po çfarë dhurate? E hapi befas dhe mua më shokoi fare. Ishte një statuetë e vogël ku shkruhej “The best Hollywood parents”. (Që do të thotë “PRINDERIT ME TE MIRE HOLLIVUDIANE”)

Të jem i hapur, mua m’u mbushën sytë me lot…

Pse? Sepse pashë që dy fëmijët e mi, Riva dhe Besmiri, e çmuan sakrificën tonë, të Zinës dhe timen për gjithë çfarë kishim bërë për ta. Suksesi im janë fëmijët e mi, të cilët bëjnë një jetë normale, u shkolluan në shkolla nga më të mirat në Amerike dhe që të dy pas graduimit me Master Degree, punojnë në Universitete, vajza në Universitetin e Bostonit dhe djali në atë të Creghtonit në Omaha.

Çelës unik për suksesin, nuk ka. Por, gjithsesi unë mendoj, se po te jesh VETVETJA dhe të luftosh për LIRINE TENDE me parimin “Never give up”( Kurrë mos u dorëzo) nuk ka gjë që nuk arrihet…

Me këtë shpjegoj unë edhe faktin që së fundmi, një ekspozite me piktura te mijat u prit mjaft mirë.

Nuk rritemi kur i kemi gjërat e lehta, por kur përballemi me sfida. Cilat sfida do i përcaktoje si më të vështirat në jetën tuaj?

Po, plotësisht e drejtë! Vetëm sfidat e rrisin njeriun. Emigrimi është , ndër të tjera një sfidë shumë e madhe. Ka qenë edhe për mua. Përfytyro, para 20 vjetësh unë dija fare pak anglisht. Por pa anglisht dhe pa makinë, në Amerikë je fare zbathur. Mua mu desh ta mësoja makinën në moshën 45 vjeçare në autostradat e Amerikës dhe po ashtu mu desh të shkoja në shkollë po në atë moshë. Në shkollë dhe në punë, se duheshin rritur fëmijët, duheshin paguar faturat (billat) …

Vajta për 5 vjet në kolegj dhe për tre vjet arrita jo vetëm ta mësoj ta flas anglishten, por edhe të shkruaj artikuj në gazetën lokale të Omahase. Pastaj arrita të botoj dy librat e mi poetike NOT ENOUGH TIME TO DIE (2002) dhe ALBANIAN TATTOO ( 2010).

Por, që të mos e zgjas, sfida më e madhe e njeriut është të jetë VETVETJA dhe të ofrojë gjithë DASHURINE që ka në shpirt për njerëzit që e rrethojnë dhe për gjithë NJEREZIMIN kudo në BOTE.

E fundit që desha të them lidhur me sfidën është sfida për t’u kthyer sërish në Atdhe. Unë me pensionet që marr mund të jetoja si mbret në Shqipëri. Por sfida për t’u kthyer ka vetëm një emër: LIRIA. A do të mund ta shijoja unë lirinë që kam atje? Nuk e di nëse po. Nuk jam i sigurtë. E sigurtë është se nuk dua ta shoh Shqipërinë si një burg, siç edhe me duket pikërisht sot që po shkruaj këto radhë, një ditë para të ashtuquajturave “zgjedhje lokale”…

Na ndodh shpesh të kthejmë vështrimin pas dhe të pyesim veten, si do ishte jeta jonë nëse do të bënim zgjedhje të tjera/të ndryshme. Si ju rezulton bilanci me vendimet tuaja?

Po, po. Edhe unë e kthej kokën pas të shoh nga kam ardhur. Sepse është krejt e natyrshme të bashkëjetojmë me historinë, ta kemi në indet tona.

Unë jam nga ata që kam respekt për faktin historik. Fjala vjen, tani sa herë kthehem në Tiranë, më pëlqen të shoh ato gjëra të vjetra karakteristike të saj. Nuk i gjej, sepse këta që qeverisin sot, kanë dashur ta fillojnë nga zeroja dhe ta bëjnë Tiranën si Çikago apo si Bostoni. Është krejt e pamundur. Është njëlloj sikur unë të bëhesha pishman që mora vendimin të emigroj dhe të pretendoj sot që po të kisha ndenjur në Shqipëri, fëmijët e mi do te ishin bërë deputetë si Rudina Hajdari…

Jo, jo, unë ndoshta vonoj pak të marr vendime, por kur i marr, i marr me logjikë të ftohtë dhe nuk bëhem pishman për to. Në këtë vështrim, edhe vendimi për të emigruar familjarisht ka qenë një nga vendimet më të vështira, por edhe më i dobishmi për fëmijët dhe familjen time.

Në thelb mua më rezulton një bilanc normal. Nuk kam vënë miliona, nuk kam dekorata, (me përjashtim të asaj që më kanë dhënë fëmijët për krishtlindje). Por me zë gjumi rehat në darkë dhe të nesërmen shkoj me dëshirë në punë, në kolegjin e Wheatonit në rrethinat e Bostonit, ku ende punoj, megjithëse zyrtarisht kam dalë në pension….

Nëse arritja më e madhe e njeriut është që vazhdimisht të tejkalojë veten, cilat arritje tuaja përtej vetes do të cilësonit si më triumfueset?

Mendoj se njeriu duhet të testojë egon e tij. Në kuptimin që EGOJA të jetë kurdoherë e shëndoshë. Unë këtë e kam bërë dhe sipas principeve me të cilat jam rritur, mendoj se e kam arritur. Pikërisht mbajtjen e egos sime të shëndetshme e konsideroj arritjen time më të madhe, nëse mund të quhet e tillë…

Çfarë evokimesh të djeshme e përjetimesh të sotme, të krijon tingëllimi i fjalës “Atdhe”?

Atdheu për mua tani është motra që kam në Tiranë, varret e prindërve të mi të shtrenjtë dhe ata shokë që e di që i merr malli të më takojnë siç më merr malli edhe mua. Është një Atdhe që e kam në eshtrat e mia. Por nuk do të dëshiroja ta shoh kurrë ashtu siç është sot, kockë e lëkurë: pa shtet të ligjit, pa barazi para ligjit, pa mundësi për rininë. Mua më bëjnë për të qarë djepet bosh dhe rinia që e braktis Atdheun …

Ajo çfarë më ka ndihmuar mua të arrij ato që kam arritur është këshilla e nenës që më thoshte në rini ” DILI ZOT VETES !” E kam gjetur shumë të integrueshme në realitetin amerikan ku po nuk i dole zot vetes mbetesh në mëshirë të fatit…

Me Zija Çelën e Bardhyl London

Çfarë do të thotë “emigrant”, bazuar në eksperiencën tuaj personale dhe a keni vuajtur ndonjë pasojë të këtij “statusi” në fillimet apo aktualitetin tuaj?

Unë hyj në atë atë kategori emigrantesh që motivi për të emigruar nga vendi i origjinës, (në këtë rast Shqipëria) në një vend pritës (në rastin tim Amerika) ka qenë humbja e SHPRESES.

Të mos harrojmë se unë kam emigruar pas vitit të mbrapshte 1997. Unë e kuptova se Mafia mori frenat në dorë dhe instikti im më tha: “Shpëto fëmijët”. Aplikova për Llotarine Amerikane dhe desh Zoti, fitova. Kurrë nuk do të kisha ndërmarrë një emigrim pa dokumente, megjithëse më duhet të pohoj se kam respektin më të madh për ata që kanë vënë kokën në rrezik duke lundruar me gomone apo rrugëve, pa bukë e ujë, derisa janë sistemuar në punë nëpër Europë. Unë kam qenë emigrant legal që ditën e parë, me gjithë familje dhe nuk kam ndjerë kurrfarë diskriminimi. Përkundrazi jam ndjerë edhe më mirë se në Atdheun e origjinës. Sepse, në fund të fundit, gjeta SHPRESEN, pikërisht atë që humba në Shqipëri.

Si mendoni që mund të përmirësohet bashkëpunimi ndërshqiptar?

Bashkëpunimi ndërshqiptar mund të përmirësohet mbi një platforme strategjike që mban parasysh idetë kapitale të Rilindasve tanë të mëdhenj, të Sami Frashërit me shokë të përditësuar me arritjet e Shqipërisë moderne si bie fjala, anëtarësia e saj në NATO.

Integrimi në Europë kurrsesi nuk mund të ketë sukses nëse shqiptarët nuk bashkëpunojnë mes vetes si komb. Ka aktualisht shume retorikë për bashkëpunim ndërshqiptar, ndërsa ndërkaq mund të kishte më shumë fryte, duke zgjeruar tregjet e përbashkët, rrugët, bashkëpunimet në gjuhësi , kulturë e kudo…

Me kolegun Fuat Memelli ne SHBA

Çfarë duhej të ishte ndryshe në mëmëdhe?

Shumëçka! Po të isha nihilist do të thosha gjithçka! Por nuk jam. Dhe nuk jam se nuk është normale, nuk është e dobishme, mbi të gjitha. Ndryshe duhej të ishin, dhe ka mundësi të jenë themelet e shtetit ligjor shqiptar. Kushtetuta është bëre me nxitim, është votuar me nxitim, madje edhe në kohë kallashnikovësh. Pa një Kushtetutë me themele të forta, Shqipëria do të përjetojë kriza si kjo aktualja që, çuditërisht e redukton paradoksalit funksionimin e shtetit në dorën e një njeriu, të kryeministrit.

Së dyti, duhej dhe duhet të mbahet parasysh se Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e një grushti njerëzish që sofistikojnë sistemet elektorale, thjesht për interesa te tyre dhe mënjanojnë shqiptarët nga vota. Listat e deputetëve të aprovuara me ndryshime të Kushtetutës, bie fjala, janë një krim kushtetues që e kanë denigruar votën e qytetarit në letër higjienike.

Shqipëria ka nevojë për themele ligjore dhe jo për fasada që arnojnë degë të veçanta të pushteteve, me të ashtuquajtura “reforma” në drejtësi.

Pa pjesëmarrjen e popullit në votime, në një jetë dinamike me referendume për kushtetutën, për ndarjen territoriale, për qeverisjen lokale, për mjedisin natyror, etj, etj, Shqipëria do të jetë në asfiksi totale dhe në një rreth vicioz që e kontrollojnë një grusht oligarkësh të interferuar edhe me interesa të oligarkisë ndërkombëtare.

Me miqtë e tij në Tiranë: Izet Duraku, Rexhep Shahu, Ramiz Lushaj

Shqipëria ka nevojë të bëjë një reforme të drejtë ligjore lidhur me pronat dhe të ketë një shtet ligjor ku të jenë të barabartë të gjithë.

Pandëshkueshmëria e autoriteteve të larta zyrtare duhet të marrë fund një herë e mirë. Asnjë lloj imuniteti nuk duhet të ketë askush kur vjen puna për barazinë para ligjit.

A mendoni se është e duhura qasja që qeveria/qeveritë shqiptare kanë ndërmarrë ndaj diasporës dhe çfarë do të kërkonit konkretisht nga qeveria/qeveritë shqiptare?

Pyetje me vend. Shqipëria sot ka mbi një milion emigrantë. Një prej tyre jam edhe unë. Katër prej tyre janë të familjes sime, qytetare Amerikane dhe njëkohësisht qytetare shqiptare. Unë mendoj se do të ishte më mirë të përdorej termi “emigracion”. Qasjet e qeverive shqiptare kanë qenë retorikë e pastër, analfabetizëm problemor, dhe më në fund kanë qenë djallëzi të ndyra, trashanike. për përfitime elektorale. Edhe kjo qeveria e sotme këtu hyn, madje kjo është edhe më llum, megjithëse , demek, ka edhe një të ashtuquajtur “Ministri e Diasporës”.

E them këtë sepse qasja ndaj emigranteve shihet me interesa të ngushta partiake. Kjo është një çështje madhore kombëtare dhe është mjerim dituror të shndërrohet ne ca samite kot se koti ku shpërndahen dekorata si në Kohë të Qepës dhe ku njerëzia shfaqen duke iu turrur një cope mishi në pjata letre, a thua se janë në pikniqe fushave të paana me kaubojsit e Teksasit.

Unë vërtet do të doja që Shqipëria ta kishte një dikaster për Emigrantët, por kjo do seriozitet dhe nuk bëhet me një amator si Pandeli Majko që nuk ka bërë asnjë ditë emigracion dhe që ndërmerr udhëtime turistike në Ukrainë për të “zbuluar diasporën” …

Emigracioni meriton vëmendje profesionistësh, dinjitet të njerëzve që janë përballuar vetë me sfidën e emigracionit. Dhe mbi të gjitha kërkon njerëz me vizion politik që nuk e shohin emigracionin vetëm si burim valute për thesin e shpuar të financave të korruptuara shqiptare, por që e shohin emigracionin dhe emigrantët si force vitale politike për ndryshim.

Në këtë aspekt vlen të merret seriozisht në konsideratë e drejta e çdo emigranti për të votuar sipas përvojës së shteteve më të përparuara në këtë fushë.

Unë e them pa ndroje, se pa kontributin politik të emigracionit shqiptar në Botë, Shqipëria do të vijojë të notojë në ujëra të ndenjura që nuk janë as demokraci dhe ca më pak progres.

Ndërkohë që jeni të zënë duke bërë plane, ndryshimi mbetet konstantja e pandalshme e kohës. Cilat janë tuajat për të ardhmen?

Të them të drejtën tashmë jam në një moshë që më duhet t’u kushtohem disa kënaqësive familjare, si bie fjala të shpenzoj ca kohë me nipin tim të vogël, të korr barin tek shtëpia e vajzës e të tjera të kësaj natyre…

Por, pas botimit të librit tim me tregime “PROPOZIM NE QIELL”, vitin e kaluar, jam duke shkruar edhe tregime të tjera herë pas here…

Ndërkaq vjet hapa ekspozitën time të parë me piktura në kolegjin ku punoj, pra në Wheaton COLLEGE. Jam duke punuar për një ekspozitë të dytë të cilën ndoshta do ta hap në tetorin e ardhshëm. Miq të mi piktorë më kanë ftuar ta hap edhe në Tiranë, por ende nuk e di nëse kjo mund të bëhet realitet apo jo.

“The Albanian” tanimë ka mbi 1 milion ndjekës online. Cili do te ishte mesazhi juaj si motivim (mosdorëzim)?

Lexuesve tuaj online iu dëshiroj gjithë të mirat. Mesazhi im modest për ta do të ishte që krahas leximeve online, të mos e ndërpresin leximin e librave të shtypur në letër … Nuk ka si kënaqësia që të jep një libër me të cilin të zë gjumi në darkë… Unë po lexoj një libër të Walt Whitman, si kronikan i Luftës Civile ne Amerikë… Whitmani i madh që ma trazoi shpirtin tim që kur isha adoleshent me librin e tij FIJE BARI….

Intervistoi: Flori Slatina