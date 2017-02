Sallatë me sardele

PËRZIERJAe të gjithë perimeve me sardele, ju sjellin shije të mirë në një sallatë të bollshme.

Nevojiten:

▪ 250 gramë

▪ 200 gramë bizele

▪ 100 gramë karota

▪ 100 gramë tranguj turshi

▪ 2 konserva me sardele

▪ 2 vezë

▪ 200 gramë majonezë

▪ 1 lugë e mesme mustardë

▪ 1 limon

▪ kripë, piper i zi

Përgatitja:

Patatet e paqëruara zihen në ujë me kripë, e pastaj qërohen dhe pritet në kube. Karotat pastrohen, priten në kube d he, bashkë me bizelet, zihen në ujë me kripë. Vezët zihen gjithashtu, qërohen dhe priten në kube.

Sardelet hiqen nga konserva dhe kullohen nga yndyra e tepërt. Në enë të veçantë tunden majoneza, mustarda, lëngu i limonit dhe kripë e piper i zi sipas shijes. Në enë të madhe përzihen perimet e ziera, vezët dhe sardelet. Përmbi derdhet përzierja e përgatitur me majonezë dhe të gjitha përzihen ngadalë.

Këshillë shtesë: Sallata e përgatitur lihet të qëndrojë në frigorifer nja 2 orë e pastaj shërbehet.