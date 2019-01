Një ballo me maska” e Xhuzepe Verdit do ta nisë sezonin lirik 2019 në Teatrin Regio di Parma në Itali në 12 janar, në orën 20:00, me rastin e 100-vjetorit verdian të vitit 1913-të.

Një nga protagonistët e mbrëmjes do të jetë edhe tenori shqiptar Saimir Pirgu. Opera “Një ballo me maska” i është kushtuar muzikantit milanez Marcello Conati i ndarë nga jeta gjatë dhjetorit të vitit që lamë pas.

I frymëzuar nga figura e mbretit të Zvicrës, Gustavi III, viktimë e një komploti të planifikuar gjatë një balloje me maska, opera fillimisht ishte menduar për t’u vënë në skenë në teatrin “San Carlo” të Napolit.

Propozimi i teatrit të Regio-s për të rikuperuar këtë zhvendosje historike të veprës ka gjetur dashurinë e artistëve italianë, por jo vetëm për të sjellë përmes teknologjisë dhe punës teatrale një copëz të së shkuarës.

Skenografia e realizuar synon t’i sjellë publikut një rrëfim të asaj që teatri ka qenë, bazuar në traditën më të pastër të teatrit italian, duke përshtatur, mobiliet, objektet, kostumet dritat dhe lëvizjet skenike.

Ndërsa, përsa i përket këndvështrimit dramaturgjik artistët mes të cilëve është edhe Pirgu, do ta vendosin publikun përballë një historie mes dashurisë dhe vdekjes.