Pas shumë ditësh, sot numri i personave të prekur me COVID-19 ka rënë ndjeshëm në vendin tonë. Lajmi i mirë u dha nga ministria e Shëndetësisë, e cila theksoi se gjatë 24 orëve të fundit janë konstatuar 6 raste të reja.

Krahas apelit të vazhdueshëm për të ruajtur distancën fizike dhe higjienën personale, ministria ka publikuar në “Facebook” një sërë rregullash për nënat me fëmijë dhe gratë shtatzëna. Sipas saj, gratë dhe nënat shqiptare duhet të kujdesen maksimalisht për të ruajtur higjienën personale dhe të shmangin kontaktet me njerëzit e sëmurë.

“Parandalimi i #COVID_19 tek gratë shtatzëna. Lidhur me transmetimin e COVID-19 edhe për gratë shtatzëna, rekomandohet të ndërmarrin veprime normale parandaluese për të zvogëluar rrezikun e infeksionit, siç është larja e duarve shpesh dhe shmangia e kontaktit me njerëzit e sëmurë. Gratë me COVID-19 mund të ushqejnë bebin e tyre me gji; ndiqni udhëzimet”, thuhet në njoftimin e ministrisë.