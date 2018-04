Rita Ora i ka mahnitur të gjithë me shfaqjet e saj në tapetin e kuq, gjithmonë ndryshe. Por ndryshimi i radhës është diçka që nuk pritej nga ajo. Rita është shfaqur krejt ndryshe në “Lip Sync Battle”, ku ajo u transformua në ish-Spice Girl-in, Mel B. Dukej e pabesueshme pamja e Ritës dhe ngjashmëria e saj me Mel B. Këngëtarja kishte veshur kostumin e famshëm me print leopardi dhe flokët kaçurrela ngjyrë kafe si të ish-Spice Girl.

Ajo doli në skenë me disa performuese të tjera, të cilat dukeshin si pjesa tjetër e vajzave të grupit të famshëm. Rita ndau një foto të performancës në Instastory duke shkruar një pjesë nga teksti i një prej këngëve më të famshme të Spice Girls.

Ajo garoi me Charli XCX, e cila mbante një paruke dhe mjekër portokalli, teksa imitonte Ed Sheeran.