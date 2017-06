Rënie e madhe e Taylor Swift në listën e yjeve të pasur

27-vjeçarja kryesonte listën në 2016 me 170 milionë dollarë fitime nga turneu i saj i suksesshëm botëror, ndërsa ajo mori edhe shumë medalje. Kjo rënie (44 milionë të fituara këtë vit) erdhi edhe për shkak të arsyeve të saj personale, përveç atyre profesionale.

Swift pushtoi titujt kryesorë me romancën e saj me aktorin Tom Hiddleston dhe përplasjet me Kanye West e bashkëshorten e tij, Kim Kardashian, si edhe me rivalen e saj, Katy Perry.

Ajo po ashtu la pas shpine edhe ndarjen me DJ e njohur Calvin Harris. Pa një turne vitin e kaluar, fitimet e Sëift ranë me 74 për qind dhe siç vlerësohet nga Forbes, në periudhën 1 qershor 2016 – 1 qershor 2017, ishin 44 milionë dollarë.

Reperi Sean Diddy Combs u rendit në krye të listës së të pasurve për vitin 2017 me fitime vjetore prej 130 milionë dollarësh, kjo kryesisht për shkak të turneut të ribashkimit të Bad Voy Family, linjës së tij të veshjeve Sean John dhe partneritetit me Ciroc Vodka, transmeton Top Channel.

Beyonce ndodhet në vendin e dytë me 105 milionë dollarë të fituara vitin e shkuar, falë albumit të saj Lemonade dhe turit botëror, ndërsa autorja e Harry Potter, JK Rowling, është rikthyer në treshen e parë falë filmit të radhës. Rikthimi i novelistes në listën që përfshin yjet më të paguar në një periudhë 12 mujore, vjen dy javë para 20-vjetorit të librit të parë të saj të serisë së magjishme, Harry Poter dhe Guri i Filozofit.

Në listë po ashtu gjenden edhe “Coldplay”, me 88 milionë dollarë fitime, Adele me 69 milionë dollarë, Elton John me 60 milionë dollarë etj.