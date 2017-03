A refuzoi presidenti Trump t’ia zgjatë dorën kancelares Merkel? (Video)

Në disa pamje kur fotografët kërkojnë një shtrëngim duarsh për të realizuar fotografi, Merkel dëgjohet të thotë “Dëshiron të përshëndetemi me shtrëngim duarsh?”, shkruan The Independent.

Trump kthehet për pak kohë kah ajo mirëpo vazhdon qëndrimin e tij me duar së bashku.

Edhe pse paraqitja e tyre e përbashkët ishte e ftohtë, të dy liderët e kanë përshkruar takimin si shumë të mirë.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7

— David Mack (@davidmackau) March 17, 2017