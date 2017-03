Recetë më e mirë për pesto majdanozi nga dietologia Viktoria Naco

Tweet on Twitter

Një recetë që vjen nga dietologia Viktoria Naco, për salcën pesto me majdanoz. Ajo mund të shoqërohet me fileto pule të pjekur, sallatë të freskët me jeshillëqe, pene, mish të pjekur



Çfarë ju nevojitet:

2 gota gjethe majdanozi

1/2 filxhan djathë – parmexhano

1/3 filxhan arra pishe

2 kokrra hudhër

1/3 filxhan lëng limoni

½ filxhan vaj ulliri ekstra i virgjër

Një majë luge kripë

Përgatitja:

1) I përziejmë të gjithë përbërësit në blender, hudhër, limon, vaj ulliri dhe kripë derisa të bëhet një masë homogjene.

2) Shtoni gjethet e majdanozit dhe vazhdoni rrahjen derisa të përzihen të gjitha.

3) Pasi t’i keni grirë mirë shtoni djathin parmexhano. Pesto majdanozi mund të shoqërohet me fileto pule të pjekur, sallatë të freskët me jeshilliqe, pene, mish të pjekur etj. Ju bëftë mirë!