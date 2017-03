RCC organizon takimin e tretë për koordinimin e donatorëve në Ballkanin Perëndimor

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Në takim do të diskutohen nevojat dhe prioritetet e rajonit, duke ofruar një pasqyrë të trendeve të vazhdueshme, kërkesat dhe arritjet në fushat e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, reforma e administratës publike, sundimit të ligjit dhe lirisë së shprehjes, si dhe sfidat aktuale të sigurisë. Në takim po ashtu do të flitet edhe për projektin e fundi të RCC-së, Databazën e donatoraëve asistues të Evropës Juglindore (SEEDAD). Duke qenë një nga aktivitetet e koordinimit të donatorëve, SEDAD është një platformë online për të dy palët, donatorët dhe marrësit e ndihmës, në formën e një baze të të dhënave me qëllim të modernizimit të ndërhyrjeve në të ardhmen.

Fjala e hapjes në takimin do të bëhet nga Sekretari i Përgjithshëm të RCC-së, Goran Svilanoviq, dhe Genoveva Ruiz Calavera, Drejtor për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme pranë Komisionit Evropian.

Takimi do të mbledhë donatorëv të mëdhenjë që operojnë në Ballkanin Perëndimor, agjenci zbatuese, institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe përfaqësues të qeverive të Ballkanit, organizatat ndërkombëtare perëndimore dhe të organizatave të shoqërisë civile.

Paneli në zhvillimin ekonomik do të moderohet nga Aleksandar Andrija Pejovic, ministri malazez i Çështjeve Evropiane, me të panelist, Arban Abrashi, ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, Milena Harito, Ministër Shqiptar për Inovacionin dhe Administratën Publike, dhe Matteo RIVELLINI, Shef i Evropës divizioni Bankës investimit në operacionet e huadhënies në Slloveni, Kroaci dhe Ballkani Perëndimor.

Konferenca koordinimi i donatorëve është një ngjarje vjetore, prezantuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal në 2015. Kjo ndihmon në përafrimin më të mirë “e prioriteteve të zhvillimit dhe donatorëve e qeverive rajonale, prioritetet sektoriale me prioritetet e përcaktuara në strategjinë SEE 2020. Ajo mundëson rajonin për të përfituar më shumë nga fondet në dispozicion.