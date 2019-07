Dalja publike e Ilir Metës (dje paradite) ishte shprehje e një triumfi që u konfirmua si pas 30 qershorit, po ashtu edhe nga raporti paraprak i OSBE- ODHIR-it. E diela e fundit provoi se shqipëtarët iu ‘nënshtruan’ masivisht dekretit presidencial duke mos dalë në votime, ndërsa arbitri ndërkombëtar, përmes ambasadores Glover, hodhi poshtë gjithë rrugën e ndjekur nga Rama, Idajet Beqiri, KQZ dhe Kolegji zgjedhor duke sanksionuar se dekreti rrëzohet vetëm nga gjykata kushtetuese që nuk ekziston.

I nisur nga kjo mbështetje plebishitare e shqiptarëve dhe nga mburoja juridike ndërkombëare, presidenti i republikës doli më i çliruar duke demostruar pas datës fatale, shenja sigurie dhe force.

Kjo i dha mundësi Ilir Metës të shpallte sfidën që në datën e shpallur prej tij në 13 tetor, të votohet nga populli edhe për kreun e shtetit. Mesazhi se mund të hapet loja edhe për zgjedhje presidenciale përballë një kandidati socialist, tregon se Ilir Meta ndihet më i garantuar pas shifrave që ka në dorë pas 30 qershorit.

Mesazhi i dytë i fortë ishte ai i denoncimit të milionerëve dhe oligarkëve që “mbajnë peng kryeministrin”. Ilir Meta e quajti PPP (d) organizatën e Politikanëve, Propagandistëve, Policisë së shantazhit dhe diplomatëve që kane braktisur qëndrimet europiano perendimore, duke theksuar: “është mirë mos e provojë askush kokfortësinë time për të mbrojtur vendin tim”.

Ilir Meta përmendi disa herë aferën e unazës së re banorët e cë cilës po vuajnë genocide ndërkohë që nga ata që palnifikuan të vidhnin miliona euro nuk ka asnjë të arrestuar.

Pika tjetër jashtë parashikimeve ishin mesazhet për diplomatët e huaj në Tiranë që janë bërë palë me qeverinë. Presidnti përmendi se po të njëjtët ambasadorë, duke nënkuptuar gjermanin Borshardt, ishin këtu edhe kur u bënë brenda natës ndryshimet kushtetuese të 2008-ës që e kanë çuar vendin në këtë derexhe. Ata tani diskutojnë për Kolegjin Zgjedhor dhe Idajet Beqirin ironizoi ai.

“Unë nuk e negocioj demokracinë as me ambasadat as me gjithë botën” këmbënguli presidenti duke theksuar se këto zgjedhje “ishin ndëshkim edhe për lojrat e ambasadave”. Ndërsa kur u pyet se mos këto qëndrime të forta i vinin vulën e antiamerikanit, ai ia ktheu: “Nipi i Spiro Kolekës nuk më nxjerr dot mua antiamerikan dhe as më heq dot vizën amerikane”.

Por ndërsa i fshikulloi ata ndërkombëtarë që po bëhen palë për të mbrojtur në vend regjimin e atyre që rrezultuan pakicë në 30 qershor, Meta i çoi një mesazh të qartë kancelartive të tyre për të bërë një dallim mes tij edhe Ramës. Ai tha se beson tek Shqipëria faktor stabiliteti në Ballkan, tek mardheniet e mira me fqinjët dhe te mos kthimi i vendit në “bazë e krimit ndërkombetar”.

Nisur nga këto pozita force Ilir Meta i bëri disa herë thirrje Edi Ramës të reflektojë dhe të thellohet për zgjedhjen e krizës që ka shkaktuar vetë, e ftoi atë të japë versionin e tij, ndonëse u distancua edhe njëherë nga opozita që ka slloganin “Rama Ik”. Thirrja imë është “Rama thellohu” nënvizoi Meta.

Por nëse kjo nuk ndodh, dhe nëse Rama dhe mbështetësit e tij që paguhen nga lobistën ndërkombëtarë nuk ndryshojnë kurs presidenti bëri deklaratën e fortë: “ Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit, por si Avni Rustemi, Mic Sokoli, Mujo Ulqinaku” etj.

Pavarësisht nga ndonjë ekses në gjuhën presidnciale, ndonjë mbështetje në teori komplotiste të shpjegimit të krizës, apo ndonjë referencë historike e gabuar me ato që tha sot, Ilir Meta tregoi se e ka prituar me shumë ankth 30 qershorin dhe se goditja plebishitare që shqiptarët i bënë Ramës i ka dhënë siguri. Nëse mund të përmblidhet me një frazë, mesazhi i sotëm u bë nga pozitat e forcës.

