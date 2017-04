Raporti i ‘BB’: Në Ballkanin Perëndimor u hapën 300 mijë vend pune, asnjë prej tyre në Shqipëri

Shqipëria dhe Bosnja panë rënien më të madhe të vendeve të reja të punës gjatë periudhës 2010-2016. Një raport i djeshëm i Bankës Botërore njoftoi se Rajoni i Ballkanit Perëndimor në vitin 2016 numëroi rreth 5.8 milion njerëz të punësuar, nga të cilët 300.000 më shumë se në vitin 2010. Por, asnjë nga këto 300 mijë vende shtesë pune, nuk rezulton të jetë krijuar në Shqipëri.

Sipas raportit, punësimi u rrit në të gjitha vendet me dy përjashtime: Shqipërisë dhe Bosnjës. Sipas Bankës, në Shqipëri vendet e reja të punës ranë me 2.4% në gjashtë vitet e fundit, ku tkurrja më e lartë u konstatua tek të rinjtë, ndërsa në Bosnjë me mbi 5 për qind. Raporti thotë se vendet e reja të punës u shtuan në mënyrë domethënëse në Serbi dhe Maqedoni, ku punësimi real u rrit me 11.2 dhe 12.5%.

Banka mat punësimin real, duke mos llogaritur efektin e formalizimit, që në Shqipëri në 2015-n ka qenë mjaft i lartë, si rrjedhojë e aksionit anti-informalitet të ndërmarrë nga qeveria.

Banka Botërore vëren një paradoks në strukturës së punësimit në Shqipëri, ku gjatë periudhës në vlerësim punësimi në grup moshat e reja ka rënë dhe është rritur për më të vjetrat.

Gjatë periudhës 2010-2015 të punësuarit në Shqipëri për grupmoshën 15-24 vjeç ranë me 36.4%, ndërsa për grupmoshën 25-54 vjeç ranë me 9.5 për qind, ndërsa në të kundërt të këtyre zhvillimeve punësimi për grupmoshën 55-64 vjeç u rrit me 67%.

Banka Botërore cilëson të habitshëm, faktin se punësimi është rritur në mënyrë të konsiderueshme për moshat e vjetra 55 deri 64 pothuajse në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Punësimi në këtë grup moshë është rritur me më shumë se 20 për qind në shumicën e vendeve, ndërsa me 67 për qind në Shqipëri. Banka Botërore shpjegon se një pjesë e kësaj rritjeje vjen nga fakti i plakjes së popullsisë ku grup mosha 55-64 vjeç është në rritje.

Banka thotë se, papunësia ra me rreth 200.000 njerëz, nga rreth 1.7 milion në vitin 2010 në 1.5 milion në vitin 2016, që korrespondon me një rënie në normën e papunësisë nga 23 % në 2010 në 21 % më 2016.

“Shkalla e papunësisë shënoi rënie në të gjithë rajonin, përveç se në Shqipëri” sqaron më tej raporti i BB.

Grupet që nuk kanë përfituar nga rimëkëmbja modeste e punësimit janë personat me kualifikim të ulët, dhe në veçanti të rinjtë me arsim të pakët. Niveli i papunësisë tek të rinjtë ra nga 50 për qind në 2014 në 48 për qind në 2015. Të dhënat fillestare për vitin 2016 tregojnë për prirje në ulje, por papunësia tek të rinjtë mbetet e lartë krahasuar me 17.3 për qind në Bashkimin Europian.

Raporti i Bankës thotë se, gjatë kësaj periudhe, numri i vendeve të punës të krijuara rishtazi për gratë ishte më e lartë se sa për meshkujt

Raporti është i pari në serinë e tij që do të rifreskohet çdo vit sipas të dhënave të integruara të bazës së të dhënave për tregun rajonal të punës. (Monitor)