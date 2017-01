Ramush Haradinaj do t’ia dalë edhe kësaj here

Nga Bashkim Metalia

Që politika evropiane po tregon një dobësi vetemenaxhimi ; duket shumë qartë , por që të mos i bindet rregullave te veta , procedurave dhe respektimit të një sistemi demokratik , kjo është vërtetë një gjë e pabesueshme.

S’kemi pse besojmë se bota dhe qytetërimi i saj të jenë ngritur nga e drejta , ligji i së drejtës , vendimi i sovranit, apo, mirëfilli një demokraci funksionuese, përkundrazi për të mos thënë e gjitha , demagogjia dhe burokracia kanë qenë dhe fatkeqësisht vazhdojnë të mbizotërojnë në sipërfaqen e globit tonë mjeran.

Kontinenti evropian është shembull tipik si fushëbeteja e vazhdueshme e kësaj drejtësie po aq të “lakmueshme”, sa dhe e shtjerrur në sëndukët e qëllimeve dashakeqe, grabitqare , qartësisht jo Evropiane.

Qytetërimi i saj mburret se ka një histori të lavdishme në drejtim të demokracisë , por ky rrugëtim vazhdon i çalë ,i rrejshëm dhe mosbindës që po torturon kombe me “demokraci “ të brishtë. Projekti i një Evrope të bashkuar asgjë veçse i një demagogjie të përdalë , i shkon për shtat më së miri dhe hipokrizia e një demokracie aspak transparent.

Loja e dy standardeve , një pisllëk i vazhdueshëm historik i trajtimit të ngjarjeve dhe situatave , (mos) ndërhyrja në konflikte të ndryshme etnike duke e lënë në limbo dhe padyshim një vatër zjarri të mëvonshëm.

Kjo nuk është Evropa që ne duam!

Mllefin nuk duam ta shfryjmë pse ndalohet, në fakt arrestohet për të njëjtën gjë, një person me pafajësi të provuar dy herë.

Të gjithëve na ka ndodhur që në aeroporte të na verifikohet pasaporta siç më ndodhi dhe mua para një viti , dhe për nja 20-30 minuta zgjati kjo procedure dhe ndodh që oficeri që kryen verifikimin e pasaportës të kërkojë një të falur kortezie. Bile ka raste kur oficeri i emigracionit, – thotë gjithçka është në rregull, thjesht një gabim në sistem ;mund të të ndodh që mund të ndalohesh, po udhëtove brenda 6 muajsh për verifikim nga ndonjë stupid oficer si puna ime por s’ke pse të shqetësohesh.

Por ky gabim sistemi që e kanë në dorë që ta korrigjojnë , pse vallë duhet zgjasë 6 muaj…them me vete!

Ramush Hajredinajt verifikimi i pasaportës po i shkon më shumë sesa 20-30 minuta. Dhe ky nuk është një gabim në sistem , por një sistem gabimesh të qëllimshme njerëzore dhe djallëzore!

Shërbimi i Interpolit nuk arriti ta shlyej një “gabim” të qëllimshëm nga sistemi i tyre “evropian” dhe i pasuesve të Milloshevicit sepse u duhet një karrem, një shkas, një mundësi për të zaptuar, krijuar dhe tensionuar situatën rajonale ; padyshim për të çuar ujë në mullirin e Beogradit.

Vendosmëria, pjekuria, trimëria dhe fatkeqësia e Ramush Hajredinit po e sorollatin sa në Hagë, Slloveni dhe së fundmi në një provincë të Francës. Dhe për çfarë?! Serbia me anë të Interpolit ka lëshuar një Fletë -arresti ndërkombëtar për Ramush Hajredinaj për krime luftës. Që kur ju shpall pafajësia nga gjykata e Hagës madje dy herë , Ramush Haradinajt i është dashur të udhëtoj me pasaportën e tij diplomatike në shumë vende dhe në asnjërin vend nuk është ndaluar apo pyetur.

Zoti Hajredini e ka parë kombëtaren e Shqipërisë duke luajtur në stadiumet e Francës , dhe pikat kufitare nga ku ka udhëtuar nuk e kanë ndaluar.

A ishte në sistem Flet – Arresti për Zotin Hajredini , nëse po , pse nuk e zbatuan atë?

Pse tani ?

Autoritetet franceze thonë se nuk ka ndonjë qellim politik ndalimi i zotit Harajdinaj; zotërinj atëherë , shikojeni sistemin dhe shlyejeni gabimin!

Kaq kohë u dashka sa të shkohet në gjykatë rasti i ndalimit të një Ish -komandantit të UÇK-së, ish-Kryeministri i , Liderit të një Partie të një shteti të pranueshëm nga shumica e shteteve evropiane , përfshi këtu dhe Francës, që të sqarohet kjo çështje , as 20 – 30 minuta s’mjaftuakan?

Dhe ashtu siç e nisën , me elegancën e kulturës elitare politike evropiane, Ramushin e liruan, dhe tani po e bitisin! Po po , gjykata vendosi ta liroj, por me kusht ama.

Ndërkohë, duan ta përkëdhelin pak Serbinë, ta marrin me të mirë , dhe ta garantojnë se lirimi më kusht i Ramush Haradinajt është një burgosje epopesë se UÇK-së.

Institucionet e Shtetit të Kosovës i rrezaton letargjia (shpresoj jo fërkim duarsh) për të kundërshtuar dhe këmbëngulur në lirimin pa kushte të njeriun e tyre të luftës dhe paqes.

Shqipëria edhe pse me njërin sy hapur është e lodhur me reformën në drejtësi dhe, pak sa i bie kohë të përmendet apo të lobojë nëpër kancelaritë apo kryeqytetin e evropës që të korrigjohet absurditeti i burgosjes së bashkëkombësit të tyre.

Ata që shkëlqejnë janë shqiptarët kudo ,në Kosovë , Shqipëri dhe diasporë .

Me qytetarinë e tyrë u angazhuan në protesta paqësor përballe përfaqësive diplomatike franceze, duke u solidarizuar dhe kërkuar lirimin e njeriut të tyre nga burgu francez.

Shqiptarët e thjesht e kuptojnë se po bëjnë një protestë të ligjshme dhe një e drejtë civile për heroin e tyre.

E kuptojnë se këto protesta masive anembanë perëndimit , nuk janë thjesht një aleancë për ardhmërinë e Ramush Hajredinit por një mbrojtje nga baltosja e luftës dhe sakrificës së UÇK-së dhe popullit të Kosovës.

Pavarësia dhe çlirimi i Kosovës nuk duhet konsiderohet e kushtëzuar nga Franca , apo dhe shtete të tjera evropiane për të dalldisur sllavët e jugut dhe qëllimet e kamotshme antishqiptare.

Ramushi do t’i kthehet Kosovës, shumë shpejt . Evropa nuk po bën nder për lirimin e tij , sepse s’do të duhej të ishte aty.

Evropa duhet të çlirohet nga vetvetja.