Kryeministri Edi Rama deklaroi se vendimi për të shkuar në zgjedhje më 30 qershor është e keqja më e vogël që I ndodh vendit. Sipas tij, opozita nuk merr pjesë pasi ka frikë nga rezultati, por mbi të gjitha nga refor

“Akti i Ilir Metës është prova më ulëritëse e lepurit që fle në barkun e frikës jo vetëm nga zgjedhjet, por në radhë të parë nga drejtësia. Jemi të detyruar ta marrim këtë kosto. Zgjedhjet pa ata janë e keqja më e vogël, por shtyrja e zgjedhjeve sepse ata nuk janë në zgjedhje do të ishte e keqja më e madhë për vendin në terma afatgjatë. Jemi viktimë e zgjedhjes së kundërshtarëve për të braktisur garën. E mbajmë mend, kur të njëjtit njerëz, të udhëhequr nga i njëjti zjarrvënës Sali Berisha dhe i ndjekur nga dembeli më I madh Lulzim Basha, ikën nga parlamenti”, tha Rama në Kuvend.

“Për cilën arsye në botë, Presidenti duhet të bashkohej me zjarrvënësit dhe telashin e historisë, Berishës në përpjekjen e fundit për të ri djegur dhe bërë lëmsh vendin

Për cilën arsye në botë Presidenti i vendit duhet të bëjë një trullues qesharak shkaqesh të paqena për të sajuar një budallallëk që do të shënohej si rast unikal, ka vetëm një arsye që i shpjegon të gjitha më dy fjalë, Ilir Meta, të kërkosh jashtë këtyre dy fjalëve shkaqet e kësaj marrëzie antikushtetuese është e kotë.

Pse u përdor, keqpërdor apo vet përdor Presidenti duke kapërcyer mbi Kushtetutë dhe duke fluturuar tej kufirit të imagjinatës si plumb qorr për të vrarë zgjedhjet në mes të fushatës dhe pse nuk e shfrytëzuam këtë për të ndaluar fushatën dhe pritur si gomari kur të mbijë bari ditën kur ti mbushej mendja partive të Saliut dhe Ilirit për të pasur datë të re zgjedhjesh”, tha Rama.

Sipas Kryeministrit ai i oari do të ishte i pari që do të përfitonte nga shtyrja e zgjedhjeve, por ky sipas tij është një precedent i rrezikshëm.

“Të jemi kaq i patundur nga bindja se kjo nuk është koha për asnjë kompromis por është koha për fushatë. Këto zgjedhje janë vendore. PS qeveris 75% të këtyre bashkive. Mbështetja për mua dhe qeverinë është e palëkundur. Ekonomia goditet, turizmi dëmtohet. Qetësimi i situatës për zhdekretimin e zgjedhjeve duket si gjëja më e lehtë. Një dhimbje jo e vogël koke si ecja në këto kushte jo normale kur s’kam asnjë lloj interesi kthehen në pengesë për qetësimin e kësaj situatë dhe asnjë pengesë për këtë qeverisje edhe sikur zgjedhjet të shtyhen në pafundësi. Po të isha i shqetësuar për karrigen time dhe për qeverinë do isha më i lumturi që presidenti lëshoi një re kaq të madhe nga pantallonat mbi datën e zgjedhjeve.

Laja duart dhe thoja bravo zoti President absolutisht dakord, ç’firma juaj na e hoqi dhimbjen e kokës, këtu jemi i bëjmë zgjedhjet kur të biem të tërë dakord, ose ia lija fajin Ilirit për ndërprerjen e fushatës duke thënë jazëk të qoftë, ngrija duart lart para shqiptarëve dhe dilja si burrë i urtë dhe i pafajshëm në një lojë marrëzie politike.

Për ta çuar deri në fund absurdin, Shpëtoja unë, nga zgjedhjet të tjera, se me këtë precedentë na jepet mundësi të thoshim nuk duam zgjedhje se ashtu e kemi një punë, se kemi informacione për sulm bërthamor ndaj vendit”, tha Rama.

“Ky kuvend sot duhet të ishte kuvendi I bashkimit të të gjitha forcave politike për të tëhequr vëmendjen e të gjitha shteteve të BE për t’iu drejtuar me një rezolutë për miratimin e rekomandimin pa kushte për çeljen enegociatave. Por sot jemi të detyruar të merremi me një akt brutal të Ilir Metës. E pyes shpesh veten, çfarë kërkon më shumë Meta nga Shqipëria. Kujt I ka bërë më shumë ndere se atij, pa mbushur ende 50 vjeç është bërë edhe kryeministër edhe kryeparlamentar edhe president,. Kujt më shumë se Metës I janë falur përçarjet dhe skandalet dhe I është dhënë mundësia për të rilindur. Meta I ka një det me borxhe Shqipërisë. Nuk ka një të dytë politikan që Shqipëria ka qenë kaq zemër gjërë. Por pse rrëshqiti Iliri? Sepse është mësuar keq. Jo president, por mbret po ta shpallim, prapë se prapë nuk do të ndjehej mire”, tha Rama në seancën ku po diskutohet shkarkimi i presidentit.

“Berisha dhe Meta kujtojnë se mund të më largojnë nga detyra me molotovët e Lulit dhe mallkimet e Monikës e kanë gabim. Unë jam shënjestra, koka që i duhet ofruar turmës për ta frymëzuar e sjellë të ndërsyer në bulevard, ndërsa prerja e kërkuar në këtë gjah politik nuk jam unë, por vendi, që duhet ndalur para se të kapërcejë pragun e negociatave dhe të hapë dy kapitujt e parë dhe duke hapur kapitujt e drejtësisë, vendi duhet ti provojë BE e reforma nuk është vetëm një maket, mekanizëm pastrimi i sistemit të drejtësisë por është shtet i së drejtës, ku qoftë gjykatësit e kapur nga vetingu, politikanët e korruptuar e të paprekshëm mund të këputen si pras nga goditjet e drejtësisë së çliruar nga kthetrat e tyre. Plani është i qartë dhe jo budalla për mbijetesën politike.

Unë jam koka që i duhet ofruar turmës për ta ndërsyer, iluzioni që I duhet artistit dhe fallxhorës. Preja e kërkuar në këtë gjah politik, nuk jam unë, është Shqipëria. Ilir Meta dhe Sali Berisha duan kaos, synojnë shthyrjen e shtetit, duan të nxjerrin demokracinë nga shinat. Duan ta bëjnë Shqipërinë shesh për përshësh për interesat e tyre. Meta dhe Berisha duan ta bëjnë Shqipërinë të njihen ndërkombëtarisht si vend I zi. Por unë nuk do të dorëzohem, as si kryeministër dhe as si qytetar, përballë të keqes që e ka ngrënë këtë vend si kancer”