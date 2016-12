Qytetari Pukjan ndihmon nga Amerika 150 familje në vendlindje: E njoh mirë dhimbjen e skamjes

miljet në varfëri ekstreme në zonat veriore të Pukës dhe Fushë Arrëzit këtë fundvit festat po festojnë si të gjithë të tjerët. Një bashkëpunim i gazetarit Armir Mehaj me bashkvendasin e tij Fran Gjoka, ky i fundit me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qindra familje në varfëri ekstreme e patën të sigurt dreken e Krishtlindjes, por edhe festen e natës së ndërrimit të viteve.

Fal kontributit personal të artistit shqiptar, Fran Gjoka, i cili po ashtu ka mbledhur dhe donacione nga pukjan e shqiptarë të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo familje në varfëri ekstreme në bashkitë Pukë e Fushë Arrëz është trajtuar me paketën e solidaritetet. Janë ndihma në ushqime afro 75 kilogram, ku përfshihen dhe produktet e festës, pije jo alkoolike, fruta, miell, bakllava e detergjent.

Kësaj ndihme ju gëzuan 150 familje në varfëri ekstreme që në Fierzen e largët, në Iballë, Blerim, Qafe Mali, Rrape, Qelëz, Luf-Qerret, Gjegjan si dhe në qytetet Pukë e Fushë Arrëz.

Gazetari Armir Mehaj tregon se kjo ndihmë e bashkëvendasit të tij Fran Gjoka me banim në SHBA, por dhe miqve të këtij të fundit që ju bashkuan kontributit human në familjet e varfra të kësaj zone, këtë fundvit nuk po rendon pesha e rëndë dhe e dhimbshme e varfërisë që më s’forti rëndon në këto familje në ditë festash.

”Çdo gjë ka lindur nga kronikat e mija mbi këtë temë këtu në Shqipërinë e eperme. Frani ndihmon për raste të veçanta prej shumë vitesh, por këtë vit ishte dëshira e tij që të ndihmoheshin në prag festash familjet e varfra. Ka qen një angazhim i gjithanshëm dhe kolosal për shkak të numrit të madh të familjeve në nevojë deri në skajet më të largëta të zonës, terreni i thyer, gjetja e mjeteve të përshtatshme për të intervenuar deri pranë familjeve në nevojë, pa përmendur këtu punën për identifikimin e tyre. Tashmë kur kemi përmbyllur aksionin e solidariteti përkundër lodhjes, sfidave dhe vështirësive shpesh dhe të rrezikshme për shkak të rrugëve të akullta të fshatrave të kësaj zone, gjithsesi jemi të lumtur sepse në Pukë e Fushë Arrëz nuk ka familje që përjetojnë skamjen që rëndon fort në raste festash. Në total janë afro 10 tonë ushqime, e po kaq miell e fruta që kanë shkuar për këta familje”.

Për pukjanin bujar Fran Gjoka çdo gjë ka nisur nga lidhja e tij me vendlindjen në të cilën angazhimet në SHBA e mbajnë larg prej 24 vitesh, ai kujton vështirësitë me të cilat dikur përballej dhe familja e tij, ndaj e di fort mirë peshën e dhimbjes shpirtërore që shkakton skamja, kryesisht në ditë festash.

“E kisha ndërmend me kohë angazhimin për këtë aksion në ndihmë të bashkvendasve të mij dhe ja ku ja arritëm. Kuptohet një pjesë e konsiderueshme e këtij kontributi erdhi nga buxheti i familjes tim, por më kanë ndihmuar dhe shume miq të mijë shqiptar që jetojnë në SHBA. Emrat e të gjithë kontribuuesve do i bëjë publik, pasi kështu do jemi me transparent dhe korrekt me sejcilin prej tyre, edhe pse shume prej tyre nuk duan, pasi ndihmën e kan dhënë për hir të Zotit”. Më tej Fran Gjoka shprehet se nisma e ndërmarrë këtë vite më angazhimin korrekt të gazetarit Mehaj synohet të vijoi çdo vit në raste të festave në mënyrë që të lehtësoi sado pak peshën social-ekonomike nga e cila vuan kryesisht zona veriore e Shqipërisë.

Nismëtarët dhe organizatorët e ndihmës së solidaritetit në Pukë urojnë dhe shpresojnë shumë se nën këtë shembull të veprojnë dhe emigrantë të tjerë nga e gjithë Shqipëria, të cilët me një kontribut të vogël mund të japin një ndihmesë të madhe.

/JOQ/