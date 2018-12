Nesër ishte parashikuar të zhvillohej një protestë massive para kryeministrisë nga emigrantët, por policia nuk dha leje, me pretekste absurde. Sa i takon refuzimit të lejes së policisë për protestën e diasporës para Kryeministrisë, ai tha se shqiptarët kanë protestuar edhe në diktaturë, pavarësisht nga kostot e tmerrshme që kanë paguar. “Nuk besoj që një gjë e tillë mund të ketë ndodhur. Sa e zëmë se ka ndodhur. Janë të ftuar të gjithë emigrantët që të protestojnë në oborrin brenda Presidencës”, deklaroi kreu i shtetit.

Kreu i shtetit komentoi dhe vendimet e fundit të qeverisë lidhur me kërkesat dhe protestat e studentëve.

“Besoj se është shpërdoruar mjaft kohë e energji tepër e dobishme për të dhënë një zgjidhje të besueshme dhe afatgjatë probleme të arsimit të lartë dhe studentëve. Unë do të mbështesja cdo reflektim të sinqertë të thelluar të qëndrueshëm në këtë drejtim, që do të thotë se problemi zgjidhet vetëm përmes dialogut të sinqertë, jo provokues, jo ndarës, as intimidues dhe përmes një bashkëpunimi të besueshëm dhe konstruktiv”.

Pas refuzimit të kërkesës për një protestë në Tiranë të disa përfaqësuesve nga diaspora ka reaguar kreu u grupit parlamentar të LSI Petrit Vasili.

Në një shenim në faqen e tij në facebook ai shkruan se, “pasi jua ka prurë në majë të hundës të gjithë shqiptarëve ky Kryeminister i marrë i hapi lufte edhe diasporës”.

“Rama nuk lejon diasporen të protestojë megjithese organizatoret kishin respektuar ligjin pike për pikë dhe kishin bërë edhe kërkesë me shkrim”.

Rama i cmendur ndalon diasporen te protestoje,Majko rri dhe e ha turpin me buke.

Rama ky i cmendur pa sherim po lufton edhe me diasporen.

Pasi jua ka prure ne maje te hundes te gjithe shqiptareve ky kryeminister i marrë i hapi lufte edhe diaspores.

Rama nuk lejon diasporen te protestoje megjithese organizatoret kishin respektuar ligjin pike per pike dhe kishin bere edhe kerkese me shkrim.

Policia e Rames dhe e Lleshajt konsumuan turpin me te madh te pluralizmit shqiptar.

Kjo qeveri legenash, qe organizon gjoja takime te dhemshura me diasporen,qe shqyhet duke bete hipokrizi sikur vdiq per voten e tyre,e nxori fytyren e saj te zeze dhe te vertete duke mos i lejuar te protestojne ne bulevard,se u prishka terezia publike.

Po kur e zaptonin keta te rilindjes ne 2010 bulevardin me jave te tera me cadrat e tyre dhe bulevardi qelbej era urine prej tyre nuk prishej terezia publike.

E neveritshme eshte se si Pandeli Majko i pari Minister i Diaspores ne histori rri e veshtron kete turp dhe nuk jep doreheqjen. Gezuar vitin e ri Pandi po ti rri kot akoma ne ate zyre.

Diaspores qeveria jote dhe kryeministri psikopat ja mbyllen deren,megjithate rri Pandi rri,nuk je as i pari as i fundit qe e ha turpin me buke.

Pas refuzimit të lejes për protestë të diasporës në Tiranë ka ardhur edhe një reagim i nënkryetarit demokrat Edi Paloka i cili në një shenim në rrjetet sociale shkruan se “frikacaku ka urdhëruar ushtar Lleshin, që në kundershtim me ligjin dhe Kushtetutën, të pengojë protesten e njoftuar nga emigrantët dhe diaspora per në daten 28 dhjetor”.

“Ka frikë sepse protesta e tyre tregon se shqiptarët brenda apo jashtë vendit, sot janë bashkë, të gjithë kundër tij, shkruan drejtuesi i lartë demokrat.

Frikacaku ka urdheruar ushtar Lleshin , qe ne kundershtim me ligjin dhe Kushtetuten, te pengoje protesten e njoftuar nga emigrantet dhe diaspora per ne daten 28 dhjetor.

Ky ish-emigranti dhe ish-protestuesi…

Po pse ka frike dhe ju mohon nje te drejte elementare atyre qe praktikisht e mbajne ne kembe kete vend financiarisht edhe pas kaq vitesh ?

Ka frike sepse protesta e tyre tregon se shqiptaret brenda apo jashte vendit, sot jane bashke ,te gjithe kunder tij.

Ka frike sepse ata vijne nga vende qe dijne se c’eshte liria, nga vende ku per te drejtat luftohet.

Ka frike sepse ata as nuk i ble e as nuk i kercenon dot.

E meqenese nuk e merr dot edhe drejtimin e protestes se tyre , sic premtoi per studentet, atehere ka urdheruar ndalimin e protestes. Po ka harruar qe ata nuk marrin leje tek Rama per te drejten e tyre…

Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, Taulant Balla tha se nëse diaspora do ta kishte ftuar, partia në të cilën ai aderon do të kishte marrë pjesë në protestë. Sipas tij, qeveria i ka një borxh të gjithë shqiptarëve që jetojnë anekënd botës. Ndërkohë, Balla i bëri thirrje opozitës që të votojë në Kuvend reformën zgjedhore, e cila përfshinë edhe çështjen e votimit të diasporës.

“Nëse do ishim ftuar, edhe ne do ishim pjesë e protestës së diasporës. E dimë që Shqipëria i ka një borxh gjithë shqiptarëve që jetojnë në çdo cep të territorit dhe në këto vite janë kontributor i ekonomisë së vendit. Për PS e drejta e votës që jetojnë jashtë territorit ka qenë kushti i vetëm që i kemi kërkuar palës tjetër dhe e kemi bërë edhe këtë kur kemi qenë në opozitë, për të përfshirë në kodin e ri zgjedhor votën e shqiptarëve., – tha Balla. – Edhe në thirrjen e fundit që bëra ne emër të PS në dy seancat e fundit të Kuvendit, është që të mblidhemi e të votojmë bashkë me opozitës Kodin Zgjedhor që adreson më së miri zgjidhjen. Ndaj në seancë tjetër të mblidhemi dhe të votojmë për këtë reformë. Këta që u merakosën kaq shumë për protestën e diasporës, duhet të bëhen bashkë me ne që të plotësojmë kërkesat e diasporës. Procesi ka qenë i vijueshëm prej kohësh me opozitën.”, shtoi Balla.