Qeveria jep bursa për 1800 studentë. Ja kriteret që duhet të plotësoni

Këshilli i Ministrave ka miratuar mbledhjen e sotme përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë.?

Për vitin shkollor 2016-2017, do të jenë plotë 1800 bursa, të cilat do të përfitojnë nga një kategori e caktuar studentësh të cilët do të duhet të plotësojnë edhe një sërë kriteresh.