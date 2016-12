Qetësia e humbur e Europës

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Këtë vit Europa, por jo vetëm i festoi Krishtlindjet nën masa të rrepta sigurie. Sulmet terroriste, ku më i fundit shënohet në dhjetor të këtij viti në Gjermani, tregojnë se Europa e ka humbur qetësinë dhe është vënë nën alarm. Forcat e sigurisë janë ende në gatishmëri për t’i paraprirë ndonjë sulmi të mundshëm terrorist në prag të festave të fundvitit. Ndërkohë, në këtë situatë pasigurie, kancelares Merkel iu desh të priste pasojat e sulmit, duke paguar kredite politike.

Disa kohë më parë, Evropa u përball dhe u trondit nga kriza e zgjatur ekonomike, ku Greqisë iu desh një sforcim i madh për të qëndruar në BE dhe për këtë gjeti mbështetjen e Gjermanisë. Por sot, shqetësimi më i madh i saj nuk është më kriza ekonomike e Greqisë, as largimi i Britanisë së Madhe nga Bashkimi Europian pak kohë më parë, por sulmet terroriste që kanë nisur që në vitin 2015 në Francë, dhe kanë pasuar me sulme të tjera terroriste në Belgjikë dhe më tej në Gjermani, ku makina po shihet si “mjeti më i ri i luftës”.

Politika e dyerve të hapura të Merkel dështoi, për këtë fakt ajo është vënë në qendër të kritikave. Ngjarja e fundit në Berlin të Gjermanisë, e vuri zonjën Merkel në një pozitë të vështirë, ku 24 vjeçari Anis Amri një azilkërkues nga Tunizia hyri në tregun e Krishtlindjeve në Berlin duke vrarë 12 persona dhe plagosur rreth 50 të tjerë. Pavarësisht se, Amri me disa identitete false humbi jetën në Milano, Itali në një konflikt me policinë atje gjatë një kontrolli rutinë të dokumenteve, Gjermania nuk ka gjetur qetësinë, aq më tepër që ajo u bë strehë e azilkërkueseve të ardhur nga Vendet e Lindjes. Shtimi i forcave të sigurisë këto ditë tregon qartë gjendjen e alarmit. Merkel ishte e para që u akuzua nga liderë të rëndësishëm të politikës, se është politika e dyerve të hapura, ajo, që po trondit Evropën dhe së fundi Gjermaninë.

Pyetja që lind në të tilla raste është: Ishte politika e dyerve të hapura e Merkelit që po favorizon aktet terroriste, apo ato janë nxitur së fundmi nga konfliktet në Lindjen e Mesme dhe grupi terrorist më i frikshëm në botë ISIS, sepse terrorizmi ka ekzistuar edhe më parë, pasi në vitin 2011 SHBA-të u tronditën nga sulmet terroriste të 11 shtatorit ku mijëra njerëz të pafajshëm humbën jetën dhe bota humbi qetësinë e saj përfundimisht. Madje, 24 vjeçari tunizian që mendohet se kreu aktin terrorist në Berlin kishte ardhur në Europë që në vitin 2011, kishte bredhur lirshëm në tre shtete të Evropës derisa kreu aktin e tij në befasi, në dhjetor të këtij viti në Gjermani. Po kështu, 31 vjeçari Mohamed Lahouaiej Bouhlel, që mendohet se kreu aktin në Ditën e Bastijes në muajin korrik në Francë ishte një i punësuar shofer dhe kishte shtetësi franceze. Më shumë se politika e dyerve të hapura e Merkelit, janë konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Siri, por veçanërisht grupi terrorist i krijuar 2-3 vitet e fundit ISIS, që po përpiqen të nxisin urrejtjen fetare mes Lindjes dhe Perëndimit.

Numri i azilkërkuesve dhe refugjatëve vitet e fundit që ju drejtuan Europës koinçidoi me konfliktet në Lindjen e Mesme dhe luftën në Siri, ku shumë njerëz u larguan nga vendi i tyre dhe vendosën të strehoheshin në Europë dhe veçanërisht Gjermani. Streha që i dha Evropa nuk ia shtoi dashurinë për të. Por, këtë situatë e shfrytëzuan edhe elementë të rekrutuar nga grupi terrorist ISIS, i cili sot quhet shteti Islamik dhe që shihet si armiku më i madh i perëndimit. Ai ka kërcënuar dhe po kërcënon gjithmonë e më shumë Europën përmes sulmeve të befasishme terroriste, duke tronditur sigurinë. Madje muajt e parë të këtij viti ai postoi një video në internet ku bëri me dije se, “Ditë të vështira e presin Evropën”.

Vetëm në vitin 2016 u shënuan tre sulme të rënda terroriste; i pari në muajin mars në Belgjikë në zemër të Evropës, ku nga 4 sulme terroriste të koordinuara humbën jetën 34 persona dhe mbi 200 të tjerë u plagosën në gjendje të rëndë për jetën. Pa kaluar as 3 muaj nga ngjarja e rëndë e Brukselit ndodhi sulmi i dytë në Nisë të Francës, ku 86 persona humbën jetën dhe dhjetra të tjerë u plagosën në Ditën e Bastijes, dhe së fundmi Berlini, në Gjermani, ku 12 persona humbën jetën dhe rreth 50 të tjerë u plagosën. Nëse përmendim dhe incidente të tjera gjatë këtij viti, numri i tyre shtohet dhe tregon për seriozitetin e situatës. Tashmë, të ashtuquajturit ujqër të vetmuar, po shihen si kërcënim i ri për Evropën, por jo vetëm. Madje FBI ngre alarmin për sulme të mundshme në SHBA në festat e fundvitit, ku priten grumbullime njerëzish për të festuar. Madje Australia e largët arrestoi 7 persona në Melburn këto ditë, të cilët mendohej se po planifikonin sulme terroriste në këtë vend. Pra, terrorizmi po përhapet si një sëmundje vdekjeprurëse që nuk kërkon vetëm të gjunjëzojë dhe frikësojë Europën, por të gjithë botën, veçanërisht ku ndodhen të krishterë.