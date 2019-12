Administrata Trump njoftoi një proces të ri për të aplikuar për vizat H-1B, duke kërkuar nga aplikantët që të regjistroheshin në internet për një lotari fillestare përpara se të paraqisnin peticionet e tyre të plota për vizat e lakmuara për punëtorë të huaj të kualifikuar.

Sipas procesit të ri, punëdhënësit duhet të regjistrohen midis 1-20 marsit për të përcaktuar se kush do të zgjidhet për të aplikuar për vizat, të cilat lejojnë mbajtësit të jetojnë dhe punojnë në SHBA deri në tre vjet në një kohë, njofton Shërbimi i Qytetarisë dhe Emigracionit të SHBA-së.

Sipas sistemit të mëparshëm, punëdhënësit amerikanë parapërgatitën peticionet e kërkuesve të tyre, të cilat kushtuan mijëra dollarë për t’u regjistruar, për të hyrë në një lotari që filloi zakonisht më datën 1 prill.

Sistemi i ri, sipas USCIS, ka për qëllim të thjeshtojë atë proces. Punëdhënësit tani do të kërkohet të paguajë 10 dollarë për të futur emrat e aplikantëve të tyre në një lotari elektronike, dhe ata që marrin një numër regjistrimi mund të paraqesin më pas aplikime të plota me tarifat e shoqëruara, të cilat mund të variojnë nga rreth 1.000 dollarë deri në më shumë se 6,000 dollarë.”USCIS po krijon kursime në kosto dhe efikasitet për aplikuesit dhe agjencinë, pasi vetëm atyre që do të zgjidhen tani do t’u kërkohet të paraqesin një peticion të plotë,” tha zëvendës drejtori i USCIS Mark Koumans.

Por ndryshimi ka ngritur frikë midis punëdhënësve amerikanë që, me një pengesë më të ulët financiare dhe shkresa për hyrjen, sistemi do të përmbytet me shumë më shumë aplikime sesa vitet e kaluara. USCIS tha më vonë se sistemi i tij do të kontrollonte aplikacione joserioze dhe do të parandalonte aplikime të shumta për të njëjtin person, transmeton KosovaPress.

USCIS, Agjencia brenda Departamentit të Sigurisë së Atdheut që merret me çështje ligjore të imigracionit, kishte aluduar për muaj të tërë se mund të kalonte në një sistem para-regjistrimi, megjithëse nuk do të thoshte nëse procesi i ri do të hynte në fuqi për sezonin e paraqitjes së vitit 2020 apo një vit më vonë. Në gusht, 15 grupe që përfaqësojnë bizneset e mëdha, avokatët e imigracionit dhe institucionet e arsimit të lartë i shkruan drejtori i atëhershëm i USCIS Ken Cuccinelli një letër për të kërkuar që agjencia të njoftonte deri në shtator nëse synon të kalonte në një sistem të ri.”Kështu është, dikush po përgatit taksat e tyre. Është 1 prilli, afati është 15 prilli, dhe papritmas IRS paraqet një sistem plotësisht të ri për të paraqitur taksat tuaja”, tha Jeff Lande, shefi ekzekutiv i Lande Group, një firmë lobuese që punon në politikën e imigracionit.

USCIS tha se kishte njoftuar në fillim të këtij viti se do të zbulojë periudhat e regjistrimit elektronik të paktën 30 ditë para çdo viti fiskal, dhe se ky njoftim do të ishte përpara këtij afati.

Disa kritikë gjithashtu shqetësohen se shtresa e re e përzgjedhjes mund të çojë në lotari të mos jetë plotësisht e rastësishme, duke lejuar që kjo ose një administratë e ardhshme të favorizojë aplikantë të caktuar.”Kjo mund të sigurojë një mundësi për të krijuar një rregullore ose politikë shtesë që mund të kufizojë më tej të drejtën e dikujt,” tha Vic Goel, partneri drejtues i Goel dhe Anderson, një firmë që merret me peticionet për vizat H-1B.USCIS tha që procesi i saj i ri i përzgjedhjes është i krahasueshëm me procedurat aktuale, dhe se lotaria do të ishte e rastësishme.

