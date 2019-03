Nga Aranit Muraci



Punë të mbarë! Rama përzgjedh vetëm vajza në Kryeministri, por cili është standardi i vlerësimeve?

Kryeministri Edi Rama bëri publike përzgjedhjen e disa prej studentëve më të shkëlqyer, në ekipin e tij, por mes të përzgjedhurve dallon fakti se nuk ka asnjë djalë. Vetëm vajza! Rama e ka shprehur edhe më herët debulesën për vajzat dhe gratë, duke besuar më tepër tek aftësitë e tyre.

Megjithatë, nuk është ky problem kryesor, ai i përzgjedhjes në një ndër institucionet më të rëndësishme publike i disa vajzave, të cilat kanë përfunduar studimet me nota të mira, por për universitetet dhe tregun e punës problem madhor dhe i pazgjidhur mbetet ai i standardit të munguar, fenomen prej të cilit penalizohen me mijëra të tjerë.

“Punë të mbarë! Krisi, Renada, Dorentina dhe Sabina, nga ekselenca studentore në administratën e Kryeministrisë.” Ishte ky mesazhi që dha Kryeministri Edi Rama, pas një takimi me studentët, të cilët ai i konsideron të shkëlqyer, ndonëse fatkeqësisht universitetet tona nuk kanë një standard që të provojë cilësinë. Si shembull mund të merret zotërimi i një doktorature përmes plagjiaturës, fenomen mjaft i përhapur, që në vend të parandalohej, është nxitur nga të ashtuquajturit “grabitësit e dijes”.

Gjithsesi Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimi të portalit të transparencës ‘u-transparenca.al’ për universitetet tha se ka ardhur koha që universitetet të orientohen drejt tregut.

Kreu i qeverisë pohoi se ky portal do të jetë një hapësirë, ku transparenca buxhetore dhe financiare e universiteteve, por jo vetëm, do të jenë të aksesueshme nga të gjithë, duke u krijuar edhe mundësi për përshtypje, kritika apo sugjerime, me qëllim uljen e pakënaqësive nga ana e studentëve.

“Pika më delikate e çdo organizate që shpenzon dhe që është buxheti do të publikohet në të gjithë elementët si atë vjetor edhe atë afatmesëm. Të gjitha informacionet e portalit kanë një vlerë tjetër, sepse nuk janë statistika të vdekura, por janë të dhëna që lidhen me jetën aktive të universitetit dhe të studentëve. Portali ka informacione të hollësishme mbi programet e shkëmbimit studentor së bashku me procedurat, mbi programet apo edhe bursat, kuotat e parashikuara. Universitet të krijojnë subjekte fitimprurëse”, tha Rama.

Sipas premtimit procesi i punësimi të studentëve do të vijojë me një fazë të dytë, ku të gjithë ata që kanë mbaruar me rezultate të mira do të kenë një punë në administratë. Kryeministri tha gjithashtu se qeveria po punon dhe shumë shpejt do të implementojë kartën e studentit, duke nisur fillimisht në bashkinë Tiranë dhe për ta shtrirë pastaj në të gjithë vendin.

“Ne do të kryejmë investime të cilat nuk janë bërë në 30 vitet e fundit. Ky investim do të jetë në të gjitha elementët nga to materiale, tek laboratorët dhe mjetet didaktike. Ne po punojmë me konviktet dhe besoj që brenda kësaj periudhe do të ndërtojmë një standard shumë më të mirë. Punësimi i studentëve në administratë, kemi filluar me 373 të parët, që tashmë janë pjesë e administratës. Po përgatitet thirrja e dytë. Të gjitha vendet e lira të punës në nivel specialistësh në administratën publike. Është një rrugë e hapur tashmë dhe tërësisht objektive dhe ankesat janë adresuar dhe janë verifikuar. Vendin e punës s’e përcakton as ministri dhe as kryeministri, por rezultati dhe preferenca. Kjo është një strategji për t’i mbyllur rrugën punësimit të tepsive. Karta e studentit, fazën e parë do ta nisim me bashkinë e Tiranës dhe mbi ata model do të shtrihet në vendet e tjera”, tha Rama.

Pas përfundimit të studimeve, ndonëse studentët janë detyruar të studiojnë literaturën që u afrohet, ndodh që pas punësimit ata të mos dinë të shkruajnë dot as shqip, për faktin se lënda e Gjuhës Shqipe jepet si lëndë vetëm në 9-vjeçare.

Rama propozoi futjen e Gjuhës Shqipe në Universitete, vendim i cili tha se i përket Bordit, sikurse foli edhe për ngelësit, duke anashkaluar problemin madhor: standardin e munguar.

“Keni shumë ngelësa. Por vendimi i takon Bordit. Dalin ca sharlatanë që bëjnë si pedagogë. Kjo është jo e drejtë për masën tjetër të drejtë të pedagogëve. Gjuha shqipe do të futet në Universitete. S’ka mundësi të jesh gjeolog i mirë dhe të mos dish gjuhë shqipe,” – u shpreh Rama.

Pavarësisht propozimeve dhe vëmendjes që i ka kushtuar pas protestave masive që zhvilluan studentët pak muaj më parë, Kryeministri ende nuk ka folur mbi standardin e vlerësimit që aplikohet në Universitetet tona, pasi, duke mos pasur një standard, pakënaqësia rreth Cilësisë së pretenduar mbetet e lartë, qoftë edhe tek mijëra studentë që i kanë mbyllur studimet.

Mungesa e një standardi krijon po ashtu një situatë të pakëndshme në tregun e punës. Ndodh shpesh që një student i shkëlqyer, i vlerësuar nga fakulteti, zhgënjen punëdhënësin pa e nisur mirë punën dhe e kundërta me një të konsideruar të “dobët” apo “ngelës”.

Duke u bazuar tek kriteri i notave dhe duke harruar mungesën e standardit, në tregun e punës, administrata apo bizneset rekrutojnë atë pjesë që besojnë se kanë të bëjnë realisht me studentët më të mirë. Në vendin tonë, për faktin se është shkatërruar standardi i vlerësimit sipas meritës, do të mbetet për shumë kohë një sfidë e vështirë për të bërë dallimin mes dijes dhe injorancës. Është kjo dukuri që besohet se ka “ushqyer” nepotizmin dhe injorancën dhe është ngritur me qëllim të caktuar për përfitime. Përmes parave e miqësive blihen notat, diplomat apo qoftë edhe gradat shkencore, fenomen ky i ndeshur gjerësisht në tregun e punës, madje deri në instancat më të larta, si në Kuvendin e Shqipërisë, ashtu sikurse mbetet fakt në mënyrë paradoksale nga tërë kjo “plejadë të diturish”, edhe niveli zero i studimeve shkencore.