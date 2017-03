Pse femrat duan “boss’at”?!

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Në ditët e sotme, po vihet re edhe më shumë fakti se femrat po zgjedhin “bosin” dhe as nuk i shkon në mendje të mundohen të njohin shpirtin e dikujt që nuk është “bos”.

Këndvështrimet janë të shumta, sepse ky fenomen ka ndodhur që me lindjen e njerëzimit. Femra, është prirur për të admiruar më shumë mashkullin me pushtet që i mundësonte një status dhe një jetë më të mirë. Ndoshta kjo është mënyra më e lehtë për të arritur drejt një jete si në përralla?!

Le të ndalemi pak te përrallat. Që në fëmijëri kemi dëgjuar përralla, ku vajza e varfër dashurohet me princin dhe ai çmendet për të, edhe pse ajo nuk rridhte nga një familje mbretërore. Pothuajse çdo subjekt i një përrallë, apo filmi tregon se perfekti është mashkulli i pasur, i bukur që çdo femër do dëshironte ta kishte pranë. Atëherë, pse i gjykojmë ne femrat që zgjedhin të kenë si partner “bosin”, i cili i jep një jetë të bukur?!

Materialist është çdo njeri, por secili synon sipas mundësisë së vet. Rrjetet sociale japin më shumë mundësi të shohim më nga afër realitetin e sotëm, të këtyre femrave që bëjnë një jetë më të shtrenjtë, krahasuar me punën, apo gjendjen e tyre ekonomike( pa ndihmën e sponsorit).

Ndoshta, shprehja “Zgjodha njeriun”, po zbehet nga realiteti ku po jetojmë. Histori të ndryshme kemi dëgjuar, ku meshkujt përpara se të nisin të ngacmojnë një femër, i tregojnë sa të pasur janë dhe çfarë zotërojnë në jetën e tyre. Madje, ka nga ata që thonë “ do të mbaj si princeshë, mos të të mungojë asgjë”. Mesa duket ka dalë si trend i ri ky lloj ngacmimi?! Rastet, kur femrat as që duan t’ja dinë për pasurinë që ka një mashkull përbëjnë një habi të madhe në ditët e sotme. Presim, në vazhdimësi si do shkojë situata, pasi nuk dimë si ta quajmë: materializëm, apo…?! /intv/.