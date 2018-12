Partia Socialiste pritet që të mbledhë kryesinë për të analizuar punën e qeverisë në këtë vit të parë të mandatit të dytë qeverisës. Takimi pritet që të zhvillohet sot dhe më më datë 28 dhjetor do të mbledhë Asamblenë. Këto zhvillime kanë marrë shkas nga protestae studentëve që Kryeministri e cilësoi një shuplakë për qeverinë.

Në këto mbledhje socialistët do të diskutojnë për qeverisjen e këtij 1 viti në mandatin e dytë si dhe për organizimin për sa i përket zgjedhjeve lokale që janë në horizont. Kjo mbledhje vjen pas protestës 17 ditore të studentëve dhe do të jetë një mundësi për reflektim të politikave që kanë shkuar keq.

Nuk përjashtohen as ndryshimet në qeveri duke qenë se vetë Kryeministri dhe drejtues të lartë të Partisë Socialiste janë shprehur se nga kjo situatë do të nxirren përgjegjësit. Në mbledhjen e Asamblesë do të analizohet edhe puna e drejtuesve partiakë të niveleve më të ulëta, për të marrë një angazhim më të madh të grupit parlamentar dhe i funksionarëve të lartë të partisë, për të përballuar situata të ngjashme.

Në mbledhjet e shkuara, kryeministri Rama ka kritikuar ashpër drejtuesit e partisë për distancën që ata mbajnë me zgjedhësit, duke mos u shqetësuar për problemet e tyre.