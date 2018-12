Protestën e studentëve para Kryeministrisë nuk e ka ndalur as reshjet e shiut që kanë nisur prej mëse 1 ore në Tiranë. Të rinjtë protestues janë të bindur se kauza e tyre do të fitojë dhe kanë kërkuar sërish nga kryeministri Edi Rama plotësimin e 8 kërkesave, por shefi i qeverisë u është përgjigjur me mesazhe ironike në rrjetet sociale, madje ka nënvizuar se protesta është marrë peng nga PD dhe LSI.

Nisur edhe nga reagimet e kryeministrit, studentët kanë vendosur të përshkallëzojnë protestën, duke u ndarë në 3 grupe për të bllokuar pikat kyçe të lëvizjes në kryeqytet.

Një grup i konsiderueshëm protestuesish do të qëndrojë te Kryeministria, ndërsa dy grupe të tjera po vendosen respektivisht te rrethrrotullimi i “Zogut të Zi” dhe kryqëzimi përballë Bankës së Shqipërisë (Dollari).

Këto pika janë nga nyjet nevralgjike të Tiranës dhe pritet që bllokimi i tyre nga protestuesit të krijojë “paralizim” të qarkullimit të mjeteve.

Ky vendim është marrë spontanisht nga studentët, të cilët kishin paralajmëruar bllokime rrugësh pas protestës kombëtare, gjatë gjithë ditës së djeshme.

Menjëherë pasi studentët vendosën të përshkallëzojnë protestën duke bllokuar 3 nyje nevralgjike të qarkullimit në Tiranë, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama me një postim në Twitter.

Rama sërish i cilëson studentët që protestuan sot para zyrës së tij si militantë të PD dhe LSI dhe thotë se janë mësuar prej Monika Kryemadhit dhe Lulzim Bashës për të bllokuar rrugët dhe dialogun që u kërkon ai.

“A mund t’ju pyes juve që ju mësojnë Doktorresha dhe Artisti të bllokoni rrugët e qytetit e dyert e fakulteteve, ndërkohë që mbani bllokuar rrugën e Dialogut, duke iu hedhur në fyt me sharje e akuza atyre që duan Dialog: Po çfarë borxhi ju kanë juve qytetarët e studentët e tjerë?”, pyet Rama studentët protestues.