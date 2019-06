Nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, në protestën e 9 kombëtare të opozitës së bashkuar kryedemokrati Lulzim Basha u zotua se beteja e nisur nuk do mbarojë me largimin e Ramës, por vetëm kur të vendosen kushte për Shqipërinë si gjithë Europa.Basha theksoi se standardi europian kalon në dy kushte: Largimi i panegociueshëm i Ramës si edhe lirimi i protestusve të arrestuar e cuarja në burg e vjedhësve të votave.

“Ky oqean shprese, ky bashkim i jashtëzakonshëm është frika më e madhe e Ramës, është shpresa besmi i cdo shqiptari të ndershëm te ndryshimi që po vjen: E duam Shqipërinë si gjithë Europa.

Për Shqipërinë si gjithë Europa ka nisur kjo betejë e sot, nga ky shesh në emrin e gjithësecilit prej jush, e të rinjve e të rejave, të vogëlushve tanë, të fëmijëve tanë, dua të zotohem para Kombit dhe para Europës e perëndimit se kjo betejë nuk do mbarojë me largimin e ramës po vetëm kur të vendosim kushte për Shqipërinë si gjithë Europa.

Gjatë kësaj jave e asaj që shkoi cdo kush cdo përfaqësues i demokracive perëndimore që nuk ka besuar krimin e organizaur bandën në pushtet më në fund e ka kuptuar se përballë tyre ka qëne një kryemafioz, atyre u them se standardi europian kalon në dy kushte:

Largimi i ramës është i panegociueshëm. Dhe zgjidhje politike pa nxjerrë nga qelitë ata që protestuan për liri e demokraci e pa future në qeli ata që vodhën votata nuk ka zgjidhje politike. Ua kemi borxh gjithësecilit prej jush, që këtë krizë të thellë mos ta mbyllim me një marrëveshje politike, bazuar mbi pazare politike, kjo krizë duhet e do të mbyllet jo mbi pazare por mbi parime e sot dua ta them qartë se parimi i parë është cuarja para drejtësisë e burgut atyre që i vodhën votën shqipttarëve. Ta dijë mirë Edi Rama, ne nuk bëjmë asnjë hap pas, nuk ka zgjedhje me 30 qershor. Aleanca qytetare është në këmbë.” U shpre Basha.

***

“Një tjetër kusht i panegociueshëm”, ja ç’kërkon Basha



“Mirënjohjen që i falët sot Shqipërisë, shpresën e bukur e të vërtetë të ndryshimit që po vjen dhe nuk ka forcë që ta ndalë.

Mirënjohje për ju vëllezër e motra që sonte e shkatërruat një plan djallëzor për të hequr nga qafa e Edi Ramës kularin që i ka vënë Europa. që ju nuk ndihmuat Edi Ramën për ta hequr këtë kular me skenarin e tij sepse nuk ratë pre e provokimit për të mbytur këtë skandal por e bëtë të pakthyeshëm fatin politik të kufomës politike të Edi Ramës dhe organizatës së tij kriminale të Rilindjes. mirënjohje të madhe për të gjithë qytetarët e Tiranës, për të jgithë qytetarët q u bashkuan nga Vermoshi në Konispol dhe u derdhën sot si oqeani i shpresës që nisi ndryshimin e madh. Asgjë nuk na ndal asnjë hap pas nuk hedhim. 30 qershori është varreza politike e Edi Ramës. Zgjedhje pa opozitën nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë. Por sonte me bekimin dhe kërkesën tuaj, qëndrimit tonë politik për zgjidhjen e kësaj krize përmes kushtit të panegociushëm të largimit të Edi Ramës të një qeverie tranzitore që do të përgatisë vendin për zgjedhje të lira e të ndershme i shtohet një tjetër kusht i panegociueshëm, arrestimit dhe çuarja para drejtësisë i hajdutëve të votave tuaja. Nga i pari tek i fundit”, deklaroi Basha.