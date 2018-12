Në prag të ndërrimit të viteve, Presidenti i Republikës, Ilir Meta nuk ka lënë pa kujtuar shkrimtarin e njohur Dritëro Agolli, i ndarë nga jeta në shkurt 2017.Kreu i Shtetit ishte sot në një vizitë në familjen Agolli, në shenjë respekti dhe vlerësimi për shkrimtarin e madh.

“Me kënaqësi të veçantë ndamë urimet e Vitit të Ri me të shtrenjtën Sadije e familjen Agolli, duke kujtuar me nostalgji Dritëroin tonë të paharruar. Me këtë rast shkëmbyem edhe buqeta: unë një buqetë me lule dhe urime, ajo një buqetë me libra të Dritëroit dhe për Dritëroin”, shkruan Meta në një postim në Facebook.