DURRËS- 37 detarë të cilët kishin mbetur të bllokuar në tragetet e kroçerat e një kompanie në Itali janë riatdhesuar gjatë natës.

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme në bashkëpunim me Ministrinë e Insfrastrukturës u organizua një operacion ku u kthyen në Shqipëri 35 detarë shqiptarë dhe dy të tjerë nga Kosova.

Sipas njoftimit të bërë nga DPD janë marrë masat që 37 shqiptarët tu nënshtrohen të gjithë analizave mjekësore në kuadër të frenimit të përhapjes së Covid-19.

Njoftimi:

Drejtoria e Pergjjthshme Detare me një kembengulje të jashtëzakonshme, dhe nën kujdesin e Ministres se Infrastrukturës dhe Energjise znj.Balluku organizoi operacionin e kthimit ne Atdhe të 35 detarëve Shqiptarë dhe 2 detarëve Kosovarë të cilët kishin 4 javë te bllokuar ne tragetet e kroçerat e kompanisë GNV ne Itali.

Pas nje pune mjaft të madhe dhe ndihmës të Ministrisë Shendetesisë dhe Ministrisë per Europen dhe Punët e Jashtme u arrit që 37 detarët të imbarkoheshin sonte ne tragetin GNV AZZURRA në Bari dhe të nisen në drejtim te Shqiperisë. Detarët Shqiptarë nesër ne mengjes mberrijnë në Portin e Durrësit ku janë marrë te gjtha masat për kontrollin e tyre mjeksorë dhe transportin e tyre.

Administrata Detare Shqiptare ka qenë ne kontakt me gjithë detarët Shqiptarë qe punojnë në anijet me flamur te huaj duke i asistuar dhe keshilluar per problematikat qe kanë. Nga kontaktet qe kemi pasur, shumica e tyre vazhdojnë punën ne anijet qe transportojne mallra duke kontribuar ne levizjen e mallrave në keto ditë te veshtira per gjjthë botën.

Ashtu si të gjithë Shqiptarët edhe detarët nuk janë më vetëm dhe te harruar, por te asistuar dhe të ndihmuar nga Drejtoria e Pergjithshme Detare.

Nje falenderim edhe për Autoritetin Portual Durres, Policinë e Kufirit Durrës per gatishmerinë e tyre e ndihmën e pakursyer per te prit neser detarët tanë.

#TiNukDoJeshKurrëVetëm❤

DREJTORIA E PERGJITHSHME DETARE