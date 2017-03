Po kërkoni një darkë ‘antistres’? Ja cila është

Një darkë antistres është e përbërë nga spinaqi, sallatat dhe peshku, salmon ose ton. Këto janë disa nga ushqimet antistres që ju mund të vendosni në pjatën tuaj në darkë, sidomos pas një dite të lodhshme në punë, apo me humor të keq.

Ansa.it shkruan se në fakt, në studime të shumta shkencore provohen efektet anti-stres të ushqimeve të caktuara, sidomos ato që përmbajnë ‘serotonin’ (molekulë e humorit të mirë), ose molekulave të lidhura me të, ‘dopamine’, ‘molekula e kënaqësisë’.

Mund ta filloni darkën tuaj me një pjatë të mirë me perime ose sallatë me gjethe jeshile. Spinaqi është i shkëlqyer pasi përmban folate (dhe vitaminë B), të cilën trupi e përdor për të prodhuar molekulën e kënaqësisë, ‘dopamine’, sipas Heather Mangieri nga “Academy of Nutrition and Dietetics” në një intervistë për revistën “ Health”.

Një studim i publikuar në “Journal of Psychiatry and Neuroscience” tregon se 1 gram ‘triptofano’ tri herë në ditë redukton agresionin dhe nervozizmin. I shkëlqyer është edhe peshku, për një pjatë të dytë, duke preferuar tonin apo salmonin, që të dy të pasur me omega-3.

Peshku është i shkëlqyer për të reduktuar me 20 për qind nivelet e ankthit, sipas një studimi të publikuar në revistën “Brain”.

Së fundmi, ka vend edhe për një ëmbëlsirë: po mund të jetë një çokollatë e zezë, që ul nivelet e kortizolit dhe efektet e tij antioksidante ndihmojnë që të reduktohet presioni i gjakut në muret e enëve të gjakut.