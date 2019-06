Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë shifra të tjera të përditësuara për votimin deri në këto momente. Zëdhënësja e KQZ-së, Drilona Hoxha, tha se deri tani procesi ka vijuar normalisht dhe se pjesëmarrja deri në orën 15:00 ka qenë 15.5 për qind, pra kur kanë ngelur ende edhe katër orë nga orari zyrtar i votimit. Në total kanë votuar 546,388 zgjedhës, Tirana me numrin më të madh të votuesve.

Malësi e Madhe me 4,600 votues

Shkodër me 8,700 votues

Pukë me 2,700 votues

Fushë Arrëz me 19,959 votues

Tropojë me 24,000 votues

Has me 2,888 votues

Kukës 6900

Lezhë 9400

Mirditë 4300

Kurbin 5014

Mat 6810

Klos 3020

Bulqizë 5000

Dibër 8083

Vorë 3550

Kamëz 7412

Tiranë 117 108

Kavajë 5100

Rrogozhinë 4100

Belsh 5208

Elbasan 27466

Gramsh 7446

Librazhd 8501

Lushnjë 21 746

Fier 30440

Patos 6906

Mallakastër 5573

Kuçovë 7200

Berat 11300

Skrapar 2976

Pogradec 11265

Korçë 13500

Kolonjë 3950

Këlcyrë 2900

Vlorë 23

Himarë 3160

Delvinë 1869

Sarandë 6280

Finiq 3315

Konispol 2852

Në total 546,388 persona apo 15.5 për qind.

Partia Demokratike ka reagua pasditen e sotme shifrat që ajo ka të regjistruara për numrin e votuesve në Shqipëri në këto votime monopartiake. Sipas sekretarit të Çështjeve Zgjedhore në PD, Ivi Kaso, deri në orën 15:00 kanë votuar vetëm 10 % e qytetarëve që kanë të drejtën e votës. Sipas tij, KQZ-ja me urdhër të Edi Ramës është duke u përpjekur të manipulojë shifrat e votuesve.

Deklaratë e Sekretarit për Çështje Zgjedhore në PD, Ivi Kaso:

Operacioni më i madh që po kryen Edi Rama gjatë gjithë ditës së sotme është falsifikimi i pjesëmarrjes në votimet e tij njëpartiake dhe të paligjshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në krye të këtij operacioni manipulimi, duke mashtruar shqiptarët dhe partnerët për numrin e vërtetë të atyre që kanë votuar. Nga monitorimi i të gjitha qendrave të votimit, ka rezultuar se pjesëmarrja faktike në rang vendi deri në orën 11 ka qenë 6 përqind dhe jo 12 përqind sic raportuan kamikazët e KQZ. Pjesëmarrja faktike deri në orën 3 pasdite është 10 për qind. Partia Demokratike paralajmëron kamikazët politikë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të mos i shkojnë deri në fund planit për falsifikimin e pjesëmarrjes.

Lojërat e pista me telefona të prishur nxjerrin zbuluar paligjshmërinë e kësaj KQZ-je me 4 anëtarë të PS në shkelje të ligjit. Arsyeja se pse KQZ nuk evidenton, ndalon dhe raporton shkeljet flagrante të ligjit, që nga votuesit shëtitës që votojnë disa herë, deri tek komisionet e votimit me nga 1 anëtarë që mbushin kutitë e votimit, që nga votimi në grup deri tek votimi i hapur, raste të gjitha të denoncuara nga media, është sepse KQZ-ja është një vegël e paligjshme në duart e Edi Ramës dhe në shërbim të farsës së gatuar prej tij.

Megjithëse vetë kandidon, vetë voton, vetë numëron dhe vetë shpall rezultatin, paniku i Edi Ramës duket qartë. Asgjë dhe askush nuk mund ta fshehë braktisjen dhe refuzimin e tij.