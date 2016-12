Përmbledhje e rasteve më specifike që i shqyrtoi Gjykata e Apelit

Më poshtë është bërë një listë prej disa rasteve që kujtojnë vitin që po lëmë pas.

Mars 2016

Anulohet dënimi me burgim të përjetshëm për dy të akuzuar

Gjykata e Apelit e anulon dënimin me burgim të përjetshëm për të akuzuarit E.K dhe A.M. , të cilët ishin shpallur fajtor nga Gjykata Themelore në Prishtinë për veprën penale Vrasje e rëndë në bashkëkryerje . Ndaj të parit shqipton 25 vjet burgim, ndërsa ndaj të dytit 23.

Mars, 2016

Vërtetohen dënimet të akuzuarve në rastin Medikus.

Gjykata e Apelit u a vërteton dënimet me burgim të disa të akuzuarve për krim të organizuar dhe trafikim me njerëz.

Të akuzuarit L.D. dhe A.D. dënohen me tetë (8) vjet burgim. I pandehuri S.H. dënohet me pesë (5) vjet burgim. Gjithashtu, të pandehurit L.D. i ndalohet ushtrimi i profesionit të urologut në kohëzgjatje prej dy (2) vjetësh, ndërsa të pandehurit S.H. i ndalohet ushtrimi i profesionit të anesteziologut në kohëzgjatje prej një (1) viti.

Prill, 2016.

Rasti APEX kthehet në rivendosje

Kolegji i Apelit anulon vendimin e Gjykatës Themelore dhe kthen në rivendosje dhe marrje vendimi lidhur me çështjet meritore të aktakuzës si dhe për pranueshmërinë e provave.

Në këtë rast prokuroria kishte ngritur aktakuzë kundër 11 të pandehurve, për krim të organizuar si dhe për vepra të tjera penal.

Maj , 2016

Vërtetohet aktgjykimi lirues në rastin KLEÇKA

Publikohet aktgjykimi në rastin Kleçka sipas të cilit të akuzuarit për krime lufte të këtij rasti lirohen nga akuza.

Qershor ,2016

Rasti i ish ministrave

Kthehet në rigjykim çështja ndaj të akuzuarve Astrit Haraqija, Valton Beqiri, Armond Morina dhe Nehat Fejza.Dy të akuzuarit e parë i kishte shpallë fajtor dhe i kishte dënuar me nga dhjetë muaj burgim me kusht, për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtare . Ndërsa i akuzuari i tretë ishte dënuar me 6 muaj burgim efektiv për veprën penale mashtrim në detyrë.

Korrik , 2016

Kthehet në rivendosje çështja e ekstradimit të shtetasit britanik A. Ch. K. S.

Kolegji gjyqësor prej tre gjyqtarësh i Gjykatës së Apelit anulon një vendim të Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 21.06.2016, në bazë të te cilit ishte refuzuar kërkesa e prokurorisë për ekstradimin e shtetasit britanik A. Ch. K. S. Çështja i është kthyer serish të se njëjtës gjykatë për rivendosje ndërsa të kërkuarit i është vazhduar paraburgimi.

Shtator,2016

Rasti ROLEX

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur ne bazë të ankesave te palëve, ulë dënimet për një grup të akuzuarish, për krim të organizuar , në të ashtuquajturin rasti “Rolex”.

Shtator, 2016

Ish prokurores V.B. i vërtetohet dënimi me burgim efektiv

Gjykata e Apelit vërteton dënimet me burgim efektive për të akuzuarën V.B. Ajo u shpallë fajtore për veprën penale marrja e ryshfetit,( vepër të cilën e kishte kryer në cilësi të prokurores se shtetit), dhe është dënuar me 3 vjet burgim. Asaj po ashtu i është ndaluar ushtrim i funksionit në Administratën Publike, ose në Shërbimin Publik, për tri vjet.

Tetor, 2016

Publikohet vendimi për Rastin DRENICA 2

Ndryshohet Aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës, për të akuzuarit për krime lufte, në rastin Drenica II . J. D. dënohet me 6 vjet burgim, S. S. me 7 , I. Th. me 6 vjet e 6 muaj burgim dhe Z. D. me 6 vjet burgim, ndërsa është konfirmuar dënimi prej 3 vjet burgim për të pandehurit A. D., F.D., N. D., S. D., D. D., B. D.

Nëntor, 2016

Vërtetohen dënimet me burgim për të akuzuarin Z.Q. dhe gjashtë të tjerë

Gjykata e Apelit u a vërteton dënimet shtatë të akuzuarve për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Z. Q. dënohet me 10 vjet burgim, I.B. me 8, S.T. me 7 vjet e 6 muaj, B.B. me 4 vjet e 6 muaj, J.K. me 4, L.K. me 3 dhe I.K me 5.

Nëntor, 2016

Rasti Drenica 1

Publikohet aktgjykimi në rastin Drenica 1. Sipas këtij aktgjykimi I pandehuri S.L. është dënuar me 7 vjet burgim. Të pandehurit S.S. i është shqiptuar një dënim i përgjithshëm prej 10 (dhjetë) vjet burgim.Të pandehurit J.D i është shqiptuar një dënim i përgjithshëm prej 7 vjet burgim.

Dhjetor, 2016

Gjykata e Apelit e dënon me 11 vjet burgim të akuzuarin S.G.

S.G është dënuar me 11 vjet burgim, për veprën penale: Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga 13 sa ishte dënuar në shkallë të parë. Pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur e pa ndryshuar.

Dhjetor, 2016

Tre të akuzuarve, u vërtetohen dënimet me burgim dhe u konfiskohet pasuria me vlerë rreth 1.5 milion euro

Gjykata e Apelit e Kosovës, refuzon , ankesat e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe avokatëve mbrojtës të akuzuarve A.A., I.R. dhe A. Xh.. Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, i datës 10.05.2016, vërtetohet.

Dhjetor, 2016

Rasti Badovci

U vërtetohen dënimet me burgim, 5 të akuzuarve për veprën penale:Përgatitje e veprave terroriste ose veprave kundër endit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, I akuzuari B.L. është dënuar me 13 vjet burgim, G.H. me 12, M.H. me 10 vjet e tre muaj, E.L. me 10, dhe F.M. me 4 vjet burim.

Dhjetor, 2016

Rasti i “Arbitrazhit”

Gjykata e Apelit e kthen në ri gjykim, çështjen e padisë se Qeverisë së Kosovës kundër vendimit mbi kompetencën e Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit.