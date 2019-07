Për herë të parë në historinë e pluralizmit, Partia Demokratike është jashtë sistemit parlamentar dhe ka humbur të gjitha bashkitë e vendit.

Opozita e nisi si një lëvizje strategjike, për të shkuar në zgjedhje të parakohshme, por në fund përfundoi pa asnjë pushtet në dorën e saj.

E gjithë kjo, jo për shkak të votës së sovranit, por të një vendimi politik të Lulzim Bashës. Akti i paprecedentë i djegies së mandateve parlamentare, që u kritikua ashpër nga SHBA-BE, u pasua me një tjetër vendim të jashtëzakonshëm; bojkotin e zgjedhjeve lokale. Rezultati ishte dramatik. PS mori të gjitha bashkitë e vendit duke rritur ndjeshëm pozitat e saj, duke çimentuar pushtetin politik, dhe duke integruar në postet kyçe të shtetit dhe administratës, simpatizantët e saj.

Skandalet favorizonin opozitën

Opozita i braktisi zgjedhjet me pretendimin që votat nuk janë të sigurta. Dosjet e bujshme, 339 dhe 184 të vjedhjes së votës në Durrës dhe Dibër, i japin të drejtë, por njëkohësisht duhej të ishin edhe arma më e mirë për të bindur elektoratin “gri”, dhe për të marrë pushtet. Zgjedhjet lokale u zhvilluan pikërisht pas publikimit të audiopërgjimeve që implikonin qeverinë në blerjen e votove në Durrës dhe Dibër. Audiopërgjimet duhej të ishin arma më e mirë në dorën e opozitës, por që nuk u shfrytëzuan në zgjedhjet për kryetarët e bashkive. Protesta e studentëve, ngërçi ekonomik, skandalët e Unazës së Re dhe OST, tenderat e dyshimtë për disa rrugë dhe koncesionet me PPP, praktikisht duhej ta dobësonin qeverinë, por në fakt fundosën opozitën, për shkak të strategjisë së gabuar të Bashës dhe Kryemadhit.

Nëse do të analizonim pjesëmarrjen e ulët në votime dhe skandalet e ndodhura, opozita mund të merrte deri në 33 bashki, konkretisht: Bashkinë Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Tropojë, Kukës, Lezhë, Kurbin, Bulqizë, Dibër, Krujë, Durrës, Shijak, Vorë, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Peqin, Cerrik, Elbasan, Mallakastër, Ura Vajgurore, Pogradec, Devoll, Korçë, Memaliaj, Dropull, Himarë, Finiq, Delvinë, Sarandë

Le të bëjmë një analizë të disa bashkive ku opozita mund të mposhtte PS-në.

Bashkia Durrës, e cila është edhe bashkia e dytë më e madhë në vend, drejtohet prej 3 mandatesh nga Vangjush Dako, kryebashkiaku më i sulmuar nga PD. Publikimi I audiopërgjimeve ku ai flistë me Avdylajt, të cilët po hetohen nga prokuroria për blerje votash, por edhe për trafik drogë i dhanë një goditje të fortë PS. Rama mori vendim që të mos e rikandidonte Dakon, madje fillimisht i kërkoi KQZ-së që të gjithë kryebashkiakët me tre mandate të mos rikandidohen, kërkesë që u hodh poshtë me votën e anëtarit të PD në komision. Pas gjithë këtyre skandaleve, opozita kishte rastin më të mirë që të fitonte Durrësin, por edhe Shijakun, pasi ishte pjesë e dosjes 339. Në Durrës, pjesëmarrja në votime ishte 13.9%, një ndër më të ultat në histori, ndërsa në Shijak votuan vetëm 16% e votuesve.

Audipërgjimet për blerjen e votove në Dibër, ku ishin të përfshirë Damian Gjiknuri, Xhemal Qefalia, Ulsi Manja dhe Ymer Lala, i dhanë një tjetër goditje të fortë PS. Socialistët e morën bashkinë në 2017, pas një tjetër skandali, ku kryebashkiaku u shkarkua pas një skandali seksual. Mati, Klosi, Bulqiza, që shpesh anojnë djathtas, mund të ishin edhe tre bashki të tjera të fituara nga opozita nëse do të merrte pjesë në zgjedhje. Në Mat pjesëmarrja ishte 27 %, në Klos 35% dhe në Dibër 28.7%.

Elbasani, që drejtohej prej 3 mandatesh, nga Qazim Sejdini mbeti sërish në dorë të PS, ndërsa pjesëmarrja në votime ishte 23.6%. Qyteti, i cili vuan nga krimi, pasi aty kanë ndodhur disa nga vrasjet dhe atentatet më makabre, ishte një mundësi e mirë për opozitën për të shprehur alternativën e saj dhe për të përmbysur “qeverisjën” 12 vjeçare.

Kamza dhe Shkodra, janë dy bastione të djathta që I qëndruan besnik PD-së. Gjatë votimeve të 30 qershori, banorët e këtyre dy bashkive refuzuan të dalin në votime. Në Kamëz, sipas shifrave zyrtare të KQZ, pjesëmarrja në votime ishte 10%, ndërsa në Shkodër, nuk i kaloi 9.6% ose 15.913 persona. Pjesëmarrje e ulët u shënua edhe në bashkinë Malësi e Madhe dhe Vaun e Dejës, konkretisht 17% dhe 13.3%.

Edhe Lezha, e cila drejtohej nga PD, refuzoi të dalë në votime, duke shënuar edhe pjesëmarrjen më të ulët. Vetëm 8.9% e votuesve iu përgjigjen thirrjes për të zgjedhur mes dy socialistëve, Pjerin Ndreut nën siglën e PS dhe Eduard Ndocajt si i pavarur.

Kukësi dhe Tropoja, që njihen edhe si dy bastion të djathtës mund të ishin sërish nën drejtimin e PD. Tarifa e rrugës së Kombit që u vendos nga qeveria Rama, por që më pas u tërhoq nga 5 euroshi, duke vendosur tarifë vetëm 1 euro për banorët e zonës, nuk e ka rritur pëlqimin nga socialistëve në këto dy qytetë, edhe pse nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Hasin. Në Tropojë votuan 18%, ndërsa në Kukës 26%

Edhe Vlora habiti, pasi vetëm 19.5% e votuesve morën pjesë në votime. Vlora është edhe basti i Edi Ramës, pasi është i pari në listë si deputet, por duket se qyteti bregdetar nuk iu përgjigj kryeministrit.

Në Bashkinë e Tiranës, morën pjesë 171.390 votues, ose 25.86% e totalit për këtë bashki, ndërsa për Bashkinë e Fierit morën pjesë 25.39% e votuesve ose 41.200 votues. Me pjesëmarrje më të ulët ishte Bashkia e Korçës, në të cilën morën pjesë 20.02% e totalit të votuesve, ose 21.797 vota.

Kavaja, Rrogozhina, Peqini, Cerriku, Belshi, Mallakastra refuzuan gjithashtu që të dalin në votime, pasi shifrat e KQZ flasin për pjesëmarrje të ulët. Pjesëmarrja e ulët në votime tregon pakënaqësi dhe nëse do të shfrytëzohej si duhet nga Basha, këto bashki mund të drejtoheshin nga PD.

Pusteci, Librazhdi dhe Tepelena janë tre nga bashkitë që i dhanë goditjen më të fortë opozitës.

KQZ bën me dije se bashkia me pjesëmarrje më të lartë është ajo e Pusteci, ku kanë votuar 55% e popullsisë, ndërsa ka fituar me 63.66 % të votave kandidati i Aleancës për Shqipërinë Europiane Pali Kolefski.

Bashkia e dytë me pjesëmarrje më të madhe pas Pustecit është ajo e Librazhdit, ku votoi 37.52% e popullsisë dhe u rikonfirmua për një mandat të dytë Kastriot Gurra.

Edhe Tërmeti shkaktoi ‘tërmet’, pasi bashkia e tretë me pjesëmarrje të lartë është ajo e Tepelenës, me 36.59% të votuesve

Gazeta SHQIP