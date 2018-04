Përgjimet e telefonave që zbulon dosja e prokurorisë së Krimeve të Rënda për Jaeld Çelën, ish Drejtorin e Policisë së Vlorës japin një panoramë të plotë, sesi funksiononte zinxhiri i komunikimit nga kultivuesit e kanabisit deri tek drejtuesit më të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe anasjelltas.

Në telefonatat e përgjuara janë, që nga shqetësimi për punëtorët e parcelave e deri tek kontaktet me njerëzit e afërt të Saimir Tahirit. Dhe njeriu që i bashkon të gjitha fijet është ish Drejtori i Policisë së Vlorës, Jaeld Çela.

Ish polici jeton në arrati, por tabulatet e kompanisë telefonike tregojnë se komunikimi i tij shkonte në njërën anë me kultivuesit e kanabisit, në anën tjetër me njerëzit pranë ish ministrit Tahiri, më saktë me Gentian Cakën, shoferin e ish ministrit të Brendshëm dhe me Orest Sotën, mikun e tij biznesmen.

“Nga tabulatet telefonike dhe qelizat e perdoruara gjate thirrjeve telefonike, te kryera nga numrat telefonike celulare 069 88 17 152, 069 46 83 312 dhe 069 38 96 070, te rezultuar te regjistruar ne emer te shtetasit Jaeld Çela, njoftohet per komunikime te kryera me Florian Habilaj, Gentian Ceka dhe Orest Sota” thuhet në dosjen e Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Orest Sota është një biznesmen i ri, mik i Saimir Tahirit. Të dy kanë dalë publikisht, kur Ministria e Brendshme i dha kompanisë së Sotës tenderin për rikonstruksionin e komisariatit nr.6 në Tiranë. Por Sota u bë i famshëm, kur u kap nga policia me 800 mijë euro dhe patentat e Saimir Tahirit dhe bashkëshortes së tij në makinë.

DETAJET E REJA/ Në celularin e Orest Sotës, mesazhet me bashkëshorten e Saimir Tahirit

Si i justifikoi Lefter Sota 863 mijë euro në Prokurori

Ishte Gentian Caka, shoferi i Saimir Tahirit që shpjegoi se patentat e Tahirit dhe bashkëshortes së tij i kishte harruar në makinën e Sotës.

Komunikimet e tyre me Jaeld Çelën janë risi. Në dosjen e Prokurorisë së Krimeve të Rënda nuk dihet se për çfarë bisedonin njerëzit e Tahirit me ish drejtorin e policisë që dilte garant për kultivimin dhe trafikimin e kanabisit në Vlorë.

Në anën tjetër të lojës janë kultivuesit dhe trafikantët e kanabisit. Bie në sy emri i Moisi Habilajt. Komunikimi i kultivuesve ka qenë intensiv nga dy ish policë të tjerë, Sokol Bode dhe Gjergj Kohila, të dy të shpallur në kërkim.

Janë të njohura përgjimet e dosjes italianë në peshkarexhën Fatima, kur Moisi Habilaj i mburret trafikantëve italianë sesi bashkëpunon me policët.

Përgjimet AUDIO, trafikantët: Dhuratë 15 mijë euro për Saimirin!

Krimet e Rënda zbulojnë përgjimet e kultivuesve të kanabisit. Një prej tyre, Taulant Haxhiraj flet për garancinë që i ishte dhënë nga policia, sesi ShISH kishte nisur përgjimet dhe sesi pritet një përgjigje nga “kushot e ministrit”.

Dosja e plotë e Prokurorise se Krimeve te Renda e publikuar sot nga PD, mund të lexohet më poshtë: