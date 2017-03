Përgatisni në shtëpi kokteilet tuaja të preferuara

Tweet on Twitter

Të gjithë e kemi një kokteil të preferuar, për të mos thënë edhe më shumë. Përveçse kur dilni, ju mund t’i përgatisni ato edhe në kushte shtëpie, për veten dhe për miqtë.

Disa receta të thjeshta kokteilesh:

Pina Colada: 3 oz lëngë ananasi, 1 oz rumë të bardhë, 1 oz krem arrë kokosi.

Mojito: 1 0z lëngë lime, 1 1/3 oz rum të bardhë, 6 gjethe mente, 2 lugë sheqer, 1 gotë soda, disa feta limë.

Paloma: 1 1 /2 oz tekila, 1 gotë me grejpfruit soda, dhe gota mund të zbukurohet me fetë lime.

Paradise: 1 1/6 oz xhin, 1/2 oz lëngë portokalli, 2/3 oz liker kajsie.

Mai Tai: 1 1/3 oz rum i bardhë, 2/3 rum i errët, 1/2 oz shurup portokalli, 1/2 oz liker me copa portokalli.

Sex On The Beach: 1 1/3 oz vodka, 1 1/3 oz lëngë portokalli, 2/3 oz schnapps (lloj xhini) me pjeshkë, 1 1/3 lëngë boronice.

Margarita: 1 1/6 oz tekila, 1/2 oz lëngë lime , 2/3 oz liker portokalli , shoqërohet në gotë me fetë lime, si dhe gota rreth e qark me krip.

Mimoza: 2 1/2 oz lëngë pjeshke, 2 1/2 oz shampanjë.

Daiquiri: 2 1/2 oz rum, 3/4 oz lëngë lime, 1/2 oz shurup i thjeshtë.

Cuba Libre: 4 oz kola, 1/3 oz lëngë lime, 1 2/3 oz rum i bardhë.

Americano: 1 1/2 oz Campari, 1 1/2 oz vermouth i kuq i ëmbël, 2 oz ujë soda.

Martini: 2 1/2 oz xhin, 1/2 oz vermouth i athët shoqëruar me një kokër ulliri në gotë.

(Përbërësit janë në oz, sepse në oz është edhe masa e gotave që përdoret për kokteile, por që mund të përdorni edhe në gramë. 1oz = 28.4 gramë)