Pensionet/ Qeveria fal detyrimet e sigurimeve shoqërore për minatorët dhe invalidët

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Qeveria parashikon që gjatë kohës së punës, pensionisti duhet të paguajë rregullisht edhe kontributet për sigurime shoqërore që mbahen nga paga e tij. Janë me mijëra pensionistë që vazhdojnë të punojnë dhe të marrin njëkohësisht edhe pensionin, edhe pagën.

Por, shumë prej tyre ndërkohë nuk paguajnë detyrimet e sigurimeve shoqërore. Në kuadër të amnistive festive, të paktën 1260 pensionistëve do t’u falen detyrimet.

Kjo është vendosur në mbledhjen e fundit të Këshillit Administrativ të ISSH, të drejtuar nga ministri i Mirëqenies Sociale, Blendi Klosi.

Këshilli ka vendosur t’i propozojë qeverisë projektvendimin për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të invalidëve dhe ishminatorëve. Këto detyrime lindin nga zbatimi i ligjit 150/2014 për shkak të punësimit, ndërkohë që përfitonin pension nga fondi.

“Me këtë projektligj falen debitë e rreth 260 minatorëve dhe rreth 1000 invalidëve, të pjesshme dhe të plota, të krijuara deri në datën 31.12.2016”, thuhet në njoftim. Por Këshilli ka vendosur që falja të jetë e fundit. “Të gjitha debitë që do të krijohen pas datës 1 janar 2017, për shkak të punë­ simit, ndërkohë që tërhiqen pensionet mujore, nuk do të falen dhe do të ndalohen sipas përcaktimeve ligjore”.

Vendimi për faljen e debive për këto kategori vjen pas një serie vendimesh të tjetra si ai për faljen e detyrimeve për 5400 ishushtarake; ngushtimin e diferencave të pensioneve për profesionet e rënda; ngushtimin e diferencave për pensionistët e dalë në pension në vitet ’93­’96; ai për rritjen e pensioneve për personalitetet e artit, kulturës dhe shkencës, të marra gjatë këtij viti, bashkë me vendimet për njohjen e viteve të punës për ata që e kishin dokumentacionin e dëmtuar.

Sipas skemës të gjithë ata që kanë moshën e pensionit, mund të përfitojnë 6 për qind pension shtesë ditën që vendosin të mbyllin punësimin dhe të marrin pension, raporton Panorama.

Ligji parashikon, nga ana tjetër, që të gjithë pensionistët mund të punësohen, duke marrë edhe pagën e punës, edhe pensionin, por me kushtin që të paguajnë sigurime shoqërore.

Këtyre të fundit, pra pensionistët në punë, nuk u njihet si moshë shtesë puna e re, dhe nuk përfitojnë shtesë pensioni prej 6 për qind në vit.