Pensionet, kategoritë që përfitojnë 3% rritje dhe 760 lekë shtesë

Vendimi për indeksimin e pen sioneve këtë vit është spos tuar me afro 5 muaj, ndryshe nga vitet e tjera, kur indeksimi i pensioneve ndodhte në korrik, këtë vit ai do të fillojë që në mars. Zv/drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore tregon për “Shekulli”-n se përllogaritjet filluan më herët, për të bërë të mundur edhe zbardhjen e skemës së plotë të rritjes së pensioneve. Ai shton gjithashtu, se gjatë vitit 2017 nuk do të ketë një rishikim të dytë, ndërsa të ardhurat shtesë do të fillojnë të prill, duke pasur si pikënisje muajin mars. Sipas, Ali Eminit rritja është e njëtrajtshme për të gjithë pensionistët, në masën 3 për qind, çka do të thotë se shtesa duhet llogaritur mbi këtë masë, në bazë të pensionit që merr specifikisht çdo individ. Ndërkohë, për ata që marrin pensione minimale qeveria ka miratuar akte shtesë, mbi të cilat jepen kompensime që të arrihet minimumi i të ardhurave, këtë vit në nivelin 15 164 lekë.

Indeksimi

Duke treguar kufijtë minimalë dhe maksimalë të pagesave mujore që shkojnë në llogari të moshave të treta, Emini tregon se, “pensioni i plotë minimal i pleqërisë për personat, të cilëve e drejta për pension ju ka lindur deri në fund të dhjetorit 2014 nuk mund të jetë më pak se 13,014 lekë në muaj nga 12 635 leke që ishte, ndërsa pensioni maksimal nuk mund të jenë më shumë se dyfishi i pensionit minimal ose 26,028 lekë në muaj. Ndërkohë, për pensionet e caktuara me datë fillimi nga 01.01.2015 e në vazhdim e ardhura minimale nuk mund të jetë më e vogël se masa e pensionit social e cila nga 6858 lekë bëhet 7,064 lekë në muaj, ndërsa e ardhura maksimale varet nga paga dhe zgjatja e periudhës së sigurimit dhe si pasojë nuk ka kufizim në lartësinë e saj”, thotë ai. Ndërkohë, zv/drejtori i ISSH-së, tregon edhe llogaritjet shtesë që bëhen për kategori të veçanta pensionesh.

“Edhe pas aplikimit të indeksit, pensionisti, krahas të ardhurave nga pensioni do të vazhdojë të marrë të ardhura të tjera që jepen me vendime të veçanta të Këshillit të Ministrave si 150 lekë në muaj kompensim për diferencën e çmimit të bukës, 350 lekë në muaj si kompensim për energjinë elektrike dhe 414 lekë në muaj për çdo pjesëtar të familjes që është në varësi ekonomike te pensionistit etj. Gjithashtu pensionistët me pensione minimale do të vazhdojnë të përfitojnë nga politikat e kompensimit të pensioneve sipas VKM-ve përkatëse, kompensim në masën deri në 500 lekë në muaj dhe kompensimin në masën deri 760 lekë në muaj, sipas VKM nr. 415, datë 27.04.2009 “Për rritjen e pensioneve” në masën 190 lekë në muaj dhe sipas VKM nr 477, datë 30.6.2010 “Për rritjen e pensioneve” në masën 200 lekë në muaj”. Nga miratimi dhe zbatimi i këtij vendimi do të përfitojnë rritje të të ardhurave mujore të gjithë përfituesit nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe efektet financiare mujore parashikohen në rreth 257 milionë lekë në muaj kundrejt rreth 132 milionë lekë që përfituan një vit më parë.

Përfituesit

Nga rritja e pensioneve të parashikuar në vendim, do të përfitojnë rreth 647 mije pensionistë, prej të cilëve 481,400 janë pensione qyteti, rreth 145,100 janë pensionistë që marrin pensione fshati dhe rreth 20,500 janë pensione të parakohshme suplementare të ish-ushtarakëve, policëve dhe punonjësve të Gardës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit dhe punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë si dhe trajtime të veçanta, të ish-punonjësve të nëntokës, të industrisë ushtarake, ish-pilotëve, ish-ushtarakëve të nëndetëseve.