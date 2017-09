PD hedh hapin për reformën zgjedhore, Rama vlerëson Bashën

Opozita ndërmerr nismën e parë, që pas ngritjes së Kuvendit të ri.

Partia Demokratike ka kërkuar ngritjen e një komisioni për reformën zgjedhore.

“Kryesia e grupit parlamentar te PD vendosi sot te depozitoje te henen ne Kuvend, kerkesen per ngritjen e komisionit ad hoc parlamentar per reformen zgjedhore.

Ne fokus do jenë dy pika kryesore; problematikat e zgjedhjeve qe kane te bejne me shitblerjen dhe manipulimin e votes, dhe e dyta, votimi elektronik,” thuhet në një njoftim.

Ky vendim vjen në kohën kur kryeministri Edi Rama është shprehur se kërkon bashkëpunimin e opozitës për çështjet e rëndësishme.

Rama ka vlerësuar kreun e opozitës Lulzim Basha, për marrëveshjen e arritur para zgjedhjeve të 25 qershorit.

I ftuar në ‘Top Story’, Rama tha se e vetmja gjë e mirë që ka bërë Basha si kryetar i opozitës ishte kjo marrëveshje.

“Ajo që unë dua të përsëris që marrëveshja nuk është marrëveshje, nuk ka qenë dhe nuk duhet të jetë marrëveshje mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Marrëveshja në këndvështrimin tim i duhet këtij vendi për të hyrë me një shpejtësi të re në raport me ambiciet dhe nevojat që kanë njerëzit e këtij vendi. është një marrëveshje, ku të gjitha palët vetëm fitojnë dhe asnjë palë nuk humbet, ndërkohë që nga konflikti, sherri, fyerjet dhe sharjet Shqipëria humbet dhe mes palëve humbet më shumë ai që i fryn më shumë asaj politike. 25 qershori e tregoi që nuk japin shqiptarët votë me atë lloj politike. Nëse do të nisesha nga interesi i ngushtë politik, kjo do të ishte gjëja më mirë që të kishim përballë një opozitë që vetëm shan dhe vetëm hedh mllef e helm, që është komplet jashtë realitetit të shqetësimeve reale të shqiptarëve. Nuk ka shans që njerëzit të vënë gishtin dhe të thonë që këta na duhen për të qeverisur. Nëse Lulzim Basha kë bërë një gjë të mirë si kryetar i opozitës është kjo marrëveshje,” tha Rama.