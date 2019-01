Mehmet ELEZI

1.

Nëpër qytete perëndimore kam parë shqiptarë me shqiponjë floriri në qafë, me veshje e tatuazhe me shqiponjë. Duke folur shqip me zë të lartë. Në makinë CD me këngë shqiptare deri në kupë të qiellit.

Shprehje atdhedashurie. Ndihen krenarë si shqiptarë. A është e mjaftueshme?

Atdhetaria dëshmohet më fort në do mënyra të tjera.

Duke u integruar me qytetari në shoqërinë perëndimore, që ke zgjedhur.

Duke qenë i vlerësuar e i respektuar aty. Qoftë pjatalarës, student apo inxhinier.

Duke i ruajtur edhe në shoqërinë perëndimore lidhjet me vendin, rrënjët dhe vlerat shqiptare. GJUHËN SHQIPE, të parën.

2.

Po në Shqipëri, në Kosovë?

Shqiptarë të topitur. Mendojnë si me ikë, vetëm me ikë.

Janë lodhur me Atdheun! Gjithnjë e më i varfëruar. Në krye të listave për krimin. Për plaçkitjen e pasurive nga qeveritarët e oligarkët. Për drogën. Larg mbretërisë së Madhërisë së Tij Shën Ligji.

Në mes të Europës, çdo vit më larg Europës.

Kujt do t’ia lëmë Atdheun?

“Atdhetari duhet të jetë gjithmonë i gatshëm me mbrojtë vendin e tij kundër qeverisë së tij”, thotë shkrimtari amerikan Eduard Abei (Edward Abbey).

Mehmet ELEZI

14 janar 2019