Për këtë gjë Linda kishte zënë vendin në ballinën e revistës ‘People’.

Linda ka publikuar audion e këngës “Now” me të cilën shoqëroi edhe disa imazhe të reja.

Nga fotografia e mëposhtme mund të themi me shumë siguri që Linda ka arritur linjat e një modeleje.

Këngëtarja do të përfaqësojë Shqipërinë këtë vit në festivalin e këngës Eurovision, në të cilin do të paraqitet me këngën ‘Botë’.