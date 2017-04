Tweet on Twitter

Zyra e Jashtme njoftoi të shtunën se Johnson nuk do të vizitojë Rusinë për bisedime për shkak të sulmit ajror të njëanshëm të Amerikës në Siri, pas përdorimit të armëve kimike, shkruan Telegraph, transmeton Klan Kosova.

Ky vendim u mor pas konsultimeve me Rex Tillerson, Sekretari Amerikan i Shtetit në lidhje me se si të merren me situatën në zhvillim, që nga e premtja.