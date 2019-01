Madje edhe skeptikët e përbetuar politik do të pajtohen se ngjarjet e djeshme në Parlament janë historike. Parlamenti britanik hudhi posht propozimin kyç të qeverisë britanike me një shumicë të tillë ç’farë historianët akoma nuk gjejnë precedent adekuat..

230 parlamentar përfshir këtu 118 nga vet partia në pushtet, pra ajo konzervatore, nuk u pajtuan me kryeministren Theresa May se marrvëshja për të cilën ajo ka punuar tanimë dy vjet është vërtetë Marrveshje e vetme e mundur e le më më e mira për dalje nga Bashkimi Europian.

Të përkujtojmë, kryeminisyrja May arriti një propozim-Marrëveshje me BE-në për dalje të akorduar nga BE-ja. Kjo marrëveshje duhet të miratohet nga Parlamenti britanik para se të kthehet në Bruksel për të miratuar nga vetë BE-ja. Marrvëdhênet konkrete bilaterale do të përcatohen në marrëveshjet e arrdhme mes dy palëve, përfshirë marrvueveshjen tregtare që shihet esenciale për ekonominë.

Ndër çështjet më kontestuese të këtij drafti, është propozimi i ahtuquajtur i përkohshëm mbi marrëdhëniet mes Britanisë së Madhe dhe BE-së dhe pozita e Irlandës Veriore nue këtë kontekst. Sipas këtij propozimi, në mungesë të një marrëveshje tregtare me BE-në Mbretëria e Bashkuar mbetet brenda unionit doganor të BE-së për të evituar kufirin e ngurrtë mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës së Veriut.

Kjo situatë përkohshme nuk mund të ndryshohet pa pajtimin e të dy palëve. Euroskeptikët thonë se kjo de fakto do të thotë kontroll të vazhdueshëm nga ana e Bashkimit Eurpian dhe në fakt vazhdim i anëtaruesimit në BE por pa të drejta pjesuemarrje në proceset vendimmarrëse europaine. Deputetët nga Partia Unioniste Demokratike të Irlandues së Veriut theksojnë aspektet që sipas tyre mbajnë Iralndën e Veriut të lidhur drejt me BE-në kundështojnë çdo mundësi që Irlanda e Veriut të trajthet ndryshe nga Britania e Madhe duke thënë se kjo rrezikun integritetin territorial të Mbretërisë së Bashkuar.

Parlamentarët që dje votuan kundër këtij pripozimi qeveritar vijnë nga të dy kampet e ndara rreth kësaj çushtje kyçe jo vetëm për Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Europian. Deputetët euroskeptik që kërkojnë dalje nga BE-ja si dhe proeuropianët që dëshirojnë të mbeten si anëtar të plotë të Unionin Eurpian dhe vazhdimisht ftojnë për referendum të ri mbi këtë çështje.

Vërtetë nëse kjo Marrëveshje e propozuar ka bashkuar Parlamentin Britanik duke në refuzimin e tyre sado për arsye plotësisht të ndryshme. Menjëherë pas votimit, lideri i i opozitës ftoi për votë mosbesimi në qeverinë e kryeministres May.

Diskutimi mbi këtë do të fillojë sot por të konkludohet se ky proces do të rezultojë në dorëheqjen e kryeministres May, do të jetë gabim. Vërtetë pak kush pret rënien e qeverisë. Sa do paradokse në shikim të parë, pritet janë se Parlamenti do të shpreh besimin në kryeministren May dhe qeverinë e saj. Shumica e parlamentarëve konzervator nuk dëshirojnë zgjedhje të reja parlamentare. Poashtu 10 deputetët e partisë në koalicion, DUP, të cilët kundërshtojnë kategorikisht Marrëveshjen e propozuar nga kryministrja, Theresa May, megjithatë do të mbështesin atë në votën e mos-besimit për të evituar zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Mbetet të shihet se si do të zhvillohen ngjarjet e sotme dhe ato që vijojnë. Nje gje ështe e sigurte. Pasiguria politike që ky proces ka shkatuar nuk është në dobi as të Mbretërisë së Bashkuar e as të Bashkimit Europian.