Tweet on Twitter

Share on Facebook

Anita ndihet e trishtuar me faktin se bashkëshorti i saj nuk feston sot bashkë me të dhe fëmijët, ajo shkroi mesazhin “Pa ty nuk ka festë”, dedikim ky për Ramushin.

Në urimin për ditën e pavarësisë, Anita në rrjetin social Facebook uroi kështu:

“Gezuar dita e Pavaresise!! Me shprese qe Dite te mira do të vijn, me Drejtim te Ri dhe te ardhme te ndritshme!!! #shtetinukndertohetmestatusaneFB”.