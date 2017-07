Osmani: Koalicioni me VV-në i vështirë, LDK më mirë të qëndrojë në opozitë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Osmani nuk ka dashur të merret me kritikët e saj, për të cilët tha se përgjigjen më të mirë e kanë marrë nga elektorati gjatë procesit e votimit.

“Unë nuk do të jem shembulli i dorëzimit. Nuk ka sfidë, nuk ka sulm, nuk ka konspiracion, që mua do të më bëjë të them mjaft, sepse të gjitha këto më kanë bërë më të fortë”, ka thënë ajo ndaj kundërshtimeve që ka përjetuar për një kohë të gjatë në LDK.

Ajo ka thënë se është pro kontaktit dhe bisedave me Vetëvendosjen, përkundër përjetimeve jo të këndshme që kanë përjetuar me këtë parti për disa vite, por thotë se kjo është njëra nga kauzat që do ta dërgonte PDK-në në opozitë.

Osmani thotë se nuk është lehtë të arrihet një koalicion me Vetëvendosjen, pasi VV është një parti e majtë, kurse LDK është parti e qendrës së djathtë.

Po sipas Osmanit mbetet esenciale që të vazhdojë kundërshtimi ndaj PDK-së dhe ajo tha se ka një unanimitet të plotë në LDK kundër PDK-së.

Ajo thotë se nëse AAK dhe Nisma largohen nga PDK, LDK është e hapur për të biseduar me to, pro sipas Osmanit LDK mesë miri do të ishte që të jetë në opozitë, në mënyrë që t’i kthehet elektoratit dhe të merret më reforma.

Ajo ka dhënë vërejtje për gjendjen e tanishme të LDK-së, ku ka thënë se duhet të ndryshojë logjika e përjashtimit në LDK.