Opozita e bashkuar do të mblidhet sot pasdite në orën 20:00 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, me të njëjtën kërkesë, largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeveria tranzitore. Kjo e sotmja është protesta e 9-të kombëtare e opozitës, ndërsa “beteja” mes qeverisë, Presidentit dhe opozitës për zgjedhjet e 30 qershorit, vijon të jetë tejet e ndezur.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka deklaruar dhe përsëritur për të disatën herë se nuk mund të ketë zgjedhje demokratike pa pjesëmarrjen e opozitës, ndërsa nuk ka munguar apeli i tij drejtuar të gjitha palëve, që të punojnë intensivisht për të tejkaluar ngërçin e krijuar. Përgjimet e publikuara të gazetës gjermane “Bild” zbuluan biseda të ndryshme të zyrtarëve të Partisë Socialiste, mes tyre dhe kryeministri Edi Rama. Në materialet audiopërgjuese ata shfaqeshin duke biseduar për pazare elektorale në Durrës dhe në Dibër, ndërsa nuk mungonin presionet dhe shantazhet ndaj votuesve.

Ky zhvillim i ri ka acaruar edhe më tej opozitën, e cila është shprehur se gazeta gjermane ka faktuar tashmë pretendimet dhe denoncimet e saj se kryeministri, Edi Rama, ka blerë zgjedhjet dhe ka bashkëpunuar me bandat. Drejtuesit e opozitës kanë deklaruar se protesta e sotme do të jetë paqësore.

Kryedemokrati, Lulzim Basha ftoi qytetarët që të dalin sot në shesh së bashku me familjet e tyre për të protestuar kundër keqqeverisjes së vendit. Një ditë më parë, ambasada e Shteteve të Bashkuar të Amerikës në Tiranë bëri thirrje për protestë paqësore, ndërsa theksoi se do të dalë në mbrojtje të procesit zgjedhor. Në tre ditët e fundit militantët e opozitës janë përplasur me Policinë e Shtetit në disa KZAZ, situatë kjo që u pasua edhe me arrestimin e disa qytetarëve, mes tyre zyrtarë të bashkive të djathta.

***

“S’tolerojmë dhunë në protestë”, BE-politikës: Urgjent dialog!



Delegacioni i BE në Tiranë reagon ashpër për protestën e opozitës, që do të zhvillohet mbrëmjen e sotme, duke iu kërkuar të gjitha palëve politike të angazhohen urgjentisht në dialog. BE iu bën thirrje krerëve të opozitës të zhvillojnë një protestë paqësore, duke i paralajmëruar se nuk do të tolerohet dhuna. Në mesazhin e publikuar në “Facebook”, Delegacioni i BE thekson se është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e liderëve të protestës që të sigurojnë një tubim pa përplasje e tensione. Më tej, BE shton se përdorimi i eksplozivëve apo i çdo sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndime është krejtësisht i papranueshëm.

Deklarata e plotë e Delegacionit të BE:

Ne e respektojmë dhe e mbështesim plotësisht të drejtën themelore të qytetarëve të Shqipërisë për të demonstruar. Në të njëjtën kohë, vazhdojmë të theksojmë rëndësinë e ushtrimit të kësaj të drejte në mënyrë të rregullt dhe paqësore.

Ne jemi të shqetësuar nga episodet e fundit të dhunës që kanë ndodhur në disa rajone të vendit. Asnjë akt i dhunshëm apo formë e nxitjes për dhunë nuk mund të tolerohen në asnjë rrethanë.

Është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e liderëve të protestës për të siguruar që demonstrimet sonte të mbahen në mënyrë të sigurt si për pjesëmarrësit ashtu dhe për banorët Tiranës, si dhe për të shmangur çdo përshkallëzim gjatë protestave. Përdorimi i eksplozivëve apo i çdo sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndime është krejtësisht i papranueshëm. Autoritetet e zbatimit të ligjit gjithashtu kanë përgjegjësinë që të vazhdojnë të veprojnë me përmbajtje, edhe nëse provokohen.

Ne vazhdojmë t’i bëjmë thirrje të gjitha palëve për të treguar vullnet të fortë politik dhe për t’u angazhuar urgjentisht në një dialog konstruktiv për të kapërcyer situatën politike aktuale, si dhe për të mbështetur dhe konsoliduar progresin e bërë nga Shqipëria në procesin e reformave.

***

Rama për Associated Press: Opozita,qëllim të dëmtojë rrugën në BE



Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për median prestigjioze “Associated Press”. Rama shprehet se qëllimi i opozitës është dëmtimi ii rrugës të Shqipërisë drejt BE-së.

Kreu i qeveriisë në intervistë thotë se PS mbetet e vendosur të shkojë në zgjedhje më datë 30 qershor, pavarësisht trazirave të nxitura nga opozita e bashkuar.

“Protestat bëhen vetëm me qëllimin negativ që të pengohen zgjedhjet e datës 30 qershor. Këto protesta vetëm dëmtojnë imazhin e Shqipërisë dhe tregohet në Bruksel dhe në Europë se ky vend njeh sipas opozitës vetëm trazira”, thotë Rama për protestat opozitare në Tiranë, të cilat i konsideron të dhunshme. Ai është veshur me bluzë që mban të stampuar numrin 30, që është edhe korrespondues me numrin rendor të Partisë Socialiste në zgjedhje.

Partitë opozitare në vend, kryesisht të djathta protestojnë fuqishëm në vend, duke thënë se Rama ka vjedhur dhe manipuluar votat. Presidenti Ilir Meta po mbështet çështjen e tyre dhe po përpiqet të anulojë zgjedhjet duke thënë se ata do të ishin “jodemokratike” pa pjesëmarrjen e opozitës. Parlamenti i Shqipërisë ka filluar procedurën e gjatë për të shkarkuar Metën për shkak të shkeljes së kushtetutës.

Rama thotë se është koha që të dëgjohen njerëzit. Ai shton se pqër opozitën ka vetëm thirrje për dialog, pa kushte. Vendet e BE shtynë fillimin e bisedimeve të anëtarësimit me Shqipërinë, pavarësisht paralajmërimeve se një vonesë mund të dëmtojë përpjekjet e reformave dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Rama tha se argumentet e opozitës “nuk qëndrojnë”, duke shtuar se ka “një plan të qartë për të prishur procesin politik, negociatat me procesin e integrimit në BE”.

Sipas Ramës, partia kryesore në opozitë tashmë ndihet e dobësuar, sepse bnë vend po goditet sistemi gjyqësor, që sipas kreut të qeverisë, është kryekëput i korruptuar. Kryeministri shqiptar thotë se Shqipëria ka nevojë për një sistem gjyqësor, ku të mund të dënohet çdokush, edhe politikanët. Protestat e opozitës kanë qenë të dhunshme, ndërsa ka pasur edhe përplasje me policinë. Opozita ka nën kontroll aktualisht 27 bashki, kurse pushteti kontrollon 34 bashki.

Shtetet e Bashkuara, BE dhe institucionet e tjera ndërkombëtare i kanë bërë thirrje opozitës për të shmangur dhunën dhe për t’u ulur në bisedime. Opozita ka planifikuar protestën e saj të nëntë kombëtare të premten vonë.