Opozita proteston sërish sot kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. E shtata protestë kombëtare e thirrur nga opozita që doli nga parlamenti duke djegur mandatet në fund të shkurtit me kauzën për zgjedhje të lira dhe të ndershme, partitë opozitare me në krye PD-në kërkojnë largimin e kryeministrit dhe ngritjen e një qeverie tranzitore që do e përgatisë vendin për zgjedhje të lira dhe të ndershme që do i hapin vendit rrugën e integrimit.

Mijëra qytetarë janë nisur nga rrethet për t’u mbledhur para Kryeministrisë në orën 19:00. Pak orë para nisjes së kësaj proteste, lideri i opozitës Lulzim Basha iu ka bërë thirrje qytetarëve të vijnë në protestë pasi sipas tij vetëm vota e lirë do të sjellë një qeveri që iu shërben njerëzve.

Për protestën është parashikuar që 1700 efektive policie të jenë në gatishmëri. Partia Demokratike ka kërkuar një marshim protestë nga ora 19:00 deri në mesnatë, ndërsa policia i ka kthyer shkresë se e lejon të protestojë vetëm para godinës së Kryeministrisë tek bulevardi “Dëshmoret e Kombit” dhe deri në orën 21:00.

Ashtu siç dhe në protestat e mëparshme, në dispozicion të policisë do të jenë edhe makina të zjarrfikëseve, ambulancat, si dhe kamerat e sigurisë për të vrojtuar ecurinë e protestës dhe incidente të mundshme gjatë saj. Edhe këtë herë, nuk do mungojnë as autobotet specialë të përdorura nga policia, e cila lëshon ujë dhe gaz dhe ka si qëllim shpërndarjen e turmës.

Tensionohet situata

Ora 20:00- Nxehet situata tek Kryeminista. Protestuesit kanë hedhur fishekzjarrë, kapsolla e gurë drejt Kryeministrisë e cila është mbuluar nga tymi. Të tjerë protestues janë përpjekur të heqin gardhin mnetalik para polivëve.

Lyhen me bojë muret e kryeministrisë

Ora 19:50- Protestuesit kanë hedhur sërish bojë në muret e Kryeministrisë. Ndërsa kreu i PD-së Lulzim Basha fliste në protestë, qytetarët kanë hedhur bojë në muret e Kryeministrisë ashtu si edhe në protestat e mëparshme.

Kryemadhi mungon në protestë. Vasili: S’do lejojmë monizëm

Ora 19:38 – Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi nuk do të jetë në protestën e shtatë kombëtare të opozitës. Burime për “BalkanWeb” bënë me dije se Kryemadhi ndodhet jashtë vendi për një vizitë pune. Ndërkohë kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili në krye të protestuesve që u nisën nga selia e LSI, tha se kryeministri Edi Rama nuk do lejohet të vendosë monizmin në vend. Duke komentuar hapjen e fushatës në Lezhë, ai tha se Rama shkoi në vendin e krimit.

Nis protesta e opozitës, qytetarët mblidhen në Bulevard

Ora 19:10- Ka nisur protesta e opozitës para Kryeministrisë. Mbështetësit e thirrur nga opozita kanë mbushur bulevardin, ndërkohë që nuk mungojnë fishekzjarret e tymueset. Pjesë e skenografisë janë disa yje të BE-së që mbahen nga të rinjtë e FRPD si thirrje “E duam Shqipërinë si gjithë Europa”. Po kështu janë ngritur edhe disa tullumbace të bardha me shkrimet “Rama ik”. Pritet që kreu i PD-së Lulzim Basha dhe kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi t’i bashkohen protestuesve. Qytetarët mbajnë në duar flamuj kombëtar, të SHBA, BE dhe Gjermanisë.