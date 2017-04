Tweet on Twitter

Tufani do të vritet nga një aksident me një veturë, të cilin do t’ia montojnë Asu dhe vëllai i saj Emiri.

Pasi që Asu zbulohet nga Emiri se ajo nuk është vrarë, ata të dy planifikojnë se si të nxirren nga kjo situatë.

Emiri i propozon Asusë që ta bëjnë planin në atë mënyrë që ‘ikja’ e Asusë të duket si rrëmbim nga Tufan.

Në tentim për të ikur nga ai, Tufani shkelet nga një veturë në rrugë, me ç’rast do të mbetet i vdekur dhe kështu Asu do të mundohet t’ua shes rrengun Kemalit dhe të tjerëve.

Elveda tufan … #karasevda A post shared by Kara Sevda (@karasevda.official) on Apr 6, 2017 at 4:33am PDT

