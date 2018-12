Një dite tek kthehej nga puna i lodhur por me shpresë, filloi të ndiqej nga policia angleze për mungesë dokumentash. Në përpjekje për t’iu larguar atyre, para se te arrinte në banesë, ai pësoi atak kardiak që i kushtoi jetën. Familja e tij ka bere apel për ndihmë për të kthyer trupin në Shqipëri.

Si çdo i ri me ëndrra dhe shpresa për te ardhmen, Franci Çoku u largua në Angli per nje jete më të mirë. 26-vjeçari i lindur në Divjakë gjeti vde.kjen ne mënyrë tr.agjike. Ai u nis jashtë dhe me një dëshirë të madhe filloi të punonte dhe të realizonte qëllimet e tij dashamirëse ku një ndër to ishte qe te ndihmonte dhe familjen e tij, e cila ndodhet ne Shqipëri.

Në krye te 30 ditëve qëndrimi në Angli, te gjitha keto shpresa dhe ëndrra u thyen në mes për të…