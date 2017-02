Një shaka shqiptare me luftë

Tweet on Twitter

Nga Dritan Hila

Në intervistën e përbashkët mes Edi Ramës dhe Hashim Thaçit, dhënë tek këshilltari i Ramës, Baton Haxhiu, Edi Rama pati një shpërthim patriotik, kur deklaroi se nëse serbët prekin edhe një centimetër të Kosovës, atëhere shqiptarët do të reagojnë si një trup i vetëm.

Përjashto pathosin patriotik, nuk ka asgjë të keqe. Mirëpo problemi i Edi Ramës është se ushtria e Ramës nuk ka Shef Shtabi të Përgjithshëm. Ose për të qenë më të saktë, atij që ishte i ka mbaruar mandati ndërsa shef të ri nuk ka. Dhe kjo për shkak të pazareve banale shqiptare.

Rama çoi si kandidaturë atë shef shtabi që kishte. Presidenti i Republikës që është po aq kalama sa Rama, nuk e pranoi me pretekstin se nuk ishte konsultuar më përpara, megjithëse kandidatura që ju çua, përpara se të ishte shef shtabi, ka qenë këshilltar i Nishanit në presidencë. Për inat, Rama nuk çon kandidaturë tjetër dhe pret që të mbarojë mandati i Nishanit dhe të çojë egon e tij në vend.

E meqënëse Kosova nuk ka ushtri ndërsa Shqipëria ka ushtri pa kokë, kuptohet sesa kundërshtarë serioz jemi ne për Serbinë e sa frikë i kemi kallur me deklaratat tona për luftë.

Por për fat, hartat e botës i rregullon tjetërkush./dritare.net