“Një përvojë e frikshme që nuk do t’ja uronte askujt”. Kështu e përshkruan situatën që kaloi pas infektimit me koronavirus Viktor Kola, pacientit zero. Kola në një lidhje telefonike nga Shërbimi Infektiv falenderoi stafin mjekësor atje për kujdesin.

Prej 10 ditësh sëbashku me të birin ndodhen të shtruar në këtë pavion. Situata shëndetësore e djalit është e qendrueshme, ndërsa ai vetë pret analizën e dytë për të konfirmuar shërimin nga koronavirusi.

Intervista e plotë:

Viktor Kola: Desha të falënderoj stafi ne spitalit, na kanë shërbyer në mënyrë të shkëlqyer. Desha të përgënjeshtroj Besnik Mustafajn për akuzën që na ka bërë, dhe na ka stresuar jashtë mase për sjelljen tonë të keqe, gjë që nuk është e vërtetë. Kryesoja është se sot nuk është koha të rregullojmë kushtet e spitalit.

Si ishte të jetoje me koronavirusin?

Viktor Kola: Të them të drejtën, e përjetova një provë që nuk ja uroj askujt kurrë. Ju them me bindje që përjetimi është më i frikshëm sesa realiteti. Më shumë është frikë, ankth që vjen nga lajmet, nga mediat. Unë e quaj grip normal. Terapia ka qenë që ne merrnim një herë në 12 orë ilaҫe. Ushqimin na binin tek krevati, dhe na kanë shërbyer shum mirë, për mua janë heronj personeli mjekësor.

Takoheshit me të afërmit?

Viktor Kola: Jo jo.

Keni qenë në një dhomë me djalin?

Vitor Kola: Po me një dhomë.

Si është djali?

Viktor Kola: Mirë. E ka gjendjen mirë. Ne jemi në pavion, dhe sot është e dhjeta ditë.

Cilit ishit pasojat, ҫfarë ndjenit?

Viktor Kola: Unë fillimisht para se të vinte djali kam pasur shenja, nuk e ka sjellur djali, nuk e di ku e kam marrë në Shqipëri. Djali ka ardhur shum mirë nga Italia, ai ka qëndruar me të afërm në Itali, dhe asnjëri nuk është me koronavirus, ka hipur në Firence dhe ka ardhur në Tiranë me datë 25. Nuk ka ndaluar fare. Mirëpo unë, dy ditë para tij kam pasur dhimbje koke dhe temperaturë, marrje mendsh, shtrëgim gjoksi, pastaj e ka kapur edhe djalin. Shkuam tek Spitali Amerikan për tu vizituar, dhe kishte një mjek, bëmë analizat dhe na rekomanduan infektivin për të bërë testin. Ne u treguam të sinqetë dhe morën nga telefoni 127.

Kur shkuat në Infektiv, si ju pritën?

Viktor Kola: Ne shkuam pastaj në shtëpi, erdhi zotëria që na bëri testin dhe na mori ambulanca në shtëpi, dhe më pas erdhëm në spital.

Ju kanë thënë që do të shkoni në karantinë mbrapa?

Viktor Kola: Do të zbatoj të gjitha këshillat e mjekut dhe në rast se ka nevojë spitali, instruktimin e kam bërë dhe mund të vi 10 ditë të punoj vullnetar këtu në shërbim të njerëzve.