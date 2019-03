Gjendja të kujton gazmoren: “Nanë, e kapa hajnin”. “Lëshoje, bir!”. “Po e lëshoj, por s’po më lëshon”. Çështja Brexit s’po e lëshon Britaninë. As andej, as këndej.

Para do ditësh rrugët e Londrës u mbushën me njerëz: Brexit jo! Shenjë e fortë, britanikët rrallë dalin në rrugë. Nuk janë si francezët.

Sovrani popull vendosi për divorc, sovrani popull kërkon të rigjykojë. Krijoja mundësinë. Ta mbyllë ai çështjen një herë e mirë.

Pse s’bëhet?

Arsye komplekse. Me gjasë kryesorja rreh te pushteti. Një vendim për referendum prapë, prish ekuilibra, lëkund mundësi afrimi me pushtetin.

Duhet guximi i dikujt që “s’mendon për zgjedhjet e ardhshme, por për të ardhmen”. Ky përkufizim për thelbin e burrit të shtetit ka dalë pikërisht në Londër (Çërçilli).

Referendum tjetër? Për të vendosur duhet një burrë shteti. Dikush që ngrihet në lartësinë e burrit të shtetit.

Qoftë me fustan a me kollare.

28 mars 2019