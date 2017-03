Nishani i emocionuar nga pritja vëllazërore në Preshevë dhe Bujanoc

Ai ka thënë se sot do të donte të shkonte në çdo fshat dhe të takohet me çdo shqiptarë në Preshevë e Bujanoc, por të cilën ka theksuar se të paktën e ka realizuar me mendje dhe me shpirt, transmeton lajmi.net

“Nuk gjej fjalë të përshkruaj emocionet, dhe t’ju falënderoj për këtë pritje vëllazërore e këtë ngrothësi që i kalon përmasat edhe të pritjes familjare dhe të komunitetit. Nuk ka si të mos rrëmbehesh gna dashuria e shqiptarëve që janë këtu”, u shpreh Nishani para qytetarëve të Preshevës.

“Sa shpejt kanë kaluar orët nga ky takim. Do të doja të shkoja në çdo fshat të Preshevës dhe Bujanocit, edhe pse me mendje e me shpirt kam qenë të secili prej jush”, theksoi Bujar Nishani.