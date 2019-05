Bruksel, 27 maj -Siq kemi rapoprtuar dje në Belgjikë, në zgjedhje morën pjesë 17 kandidatë shqiptarë për të votuar në zgjedhjet në nivel evropian, federal dhe regjional. Ashtu siq pritej nga zgjedhjet e djeshme, në nivel evropian, federal dhe regjional nuk fitoi asnjë kandidat shqiptarë, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” drejtpërsëdrejti nga Brukseli.

Nga i dërguari ynë në Bruksel.

Pesë kandidatët shqiptarë në Belgjikë kanë pohuar se ky është një rast i favorshëm për shqiptarët, që përveç parlamenteve rajonale dhe atij nacional belg, të kenë përfaqësi edhe në Parlamentin Europian.

Ashtu siq pritej në Belgjike: Nga zgjedhjet e djeshme ne nivel evropian, federal dhe regjional nuk fitoi asnjë kandidat shqiptare.

***

Rezultate modeste të kandidatëve belgo shqiptarë, në zgjedhjet në Belgjikë për deputet regjional, federal dhe europian, por megjithate duhet konsideruar sukses edhepse asnjeri nuk arriti te fitojë me u zgjedhur deputet.

Sipas të dhënave që kemi arritur t’i grumbullojmë në zgjedhjet e djeshme në Belgjikë për deputet regjionalë, federal dhe europian kandiduan, edhe 21 belgo shqiptarë, në parti të ndryshme belge.

Në Parlamentin Europian,

kandidoi për deputet, politikani i mirenjohur

AMET GJANAJ, (PS)Bruksel, dhe i fitoi 24.377 vota që nuk i mjaftuan për t’u zgjedhur,por eshte shqiptari me i votuar në Belgjike dhe me ndikim me te madh ne politiken belge.

Në Parlamentin e Belgjikës,

u kandiduan por nuk fituan votat e mjaftueshme per t’u zgjedhur:

LUIZA DURAK-(PS) Bruksel (me origjine nga Haraçina e Shkupit, 25 vjeçare nëne e 2 femijeve ajo i fitoi 4865 vota që nuk i mjaftuan me u zgjedhur deputete federale.

ARBER HALILI, Partia e Gjelber Flamane, GROEN,Antwerpen, i fitoi 3910 vota.

VALENTINA HOTI, (GROEN) Ostende i fitoi 2399 vota

ELISA MURIQI,( OPEN VLD) Vilvorde i fitoi 2204 vota.

ALKETA SELIMAJ (CDH) Bruksel, i fitoi 1402 vota

HAKAN BALKAN ( CDH) Bruksel, i fitoi 1011 vota

ARLINDA ALIA, me origjine nga Shqiperia, Lista Destexte, ajo i fitoi 312 vota.

Në Parlamentin e Valonisë u kandidua vetëm politikania e njohur belgo shqiptare

NERMINE KUMANOVA,(PS),ajo i fitoi 3127 vota, që nuk i mjaftuan e u zgjedhur.

Në Parlamentin e Flandres kandidoi vetem

ARTON BEHRAMI,(SPA) me origjine nga Kosova,jeton ne Antwerpen Deurne u kandidua nga Partis Socialiste flamane SPA ai i fitoi 1221 vota.

Në Parlamentin e Regjionit të Brukselit u kandiduan 11 kandidatë:

HABIBE DURAKI (PS)Bruksel, i fitoi 2403 vota dhe nuk i mjaftuan me u zgjedhur deputete

AVNI GJANAJ (PS)Bruksel i fitoi 2047 vota

QENDRESA GERLICA (PS),Bruksel i fitoi 1943 vota

BURIM DEMIRI (DEFI), Bruksel, i fitoi 776 vota

LAURE LITA ( MR) Bruksel, i fitoi 760 vota

KRISTELA Bytyçi, (MR) Bruksel i fitoi 677 vota

VIOLETTE GASHI ( CDH), Bruksel i fitoi 667 vota

ARSIM JAKUPI ( DEFI) Bruksel i fitoi 664 vota

BARDHYL ALIA, Bruksel, me origjine nga Shqiperia LIsta Destexe i fitoi 178 vota

VERA DEDA,( Lista Destexe) Bruksel, me origjine nga Shqiperia i fitoi 151 vota.

Megjithate duhet konsideruar sukses vet kandidimi dhe votat e fituara veçanrisht kandidatet e Partise Socialiste frankofone belge,të cilët edhepse pse nuk fituan por e faktorizuan vehten ne partine e vet.

Sociologjia e 21 kandidateve

12 femra dhe 9 meshkuj.

Me origjine nga Shqiperia jane 9 ,nga Kosova janë 7 dhe nga Maqedonia 5 veta.

Mosha mesatare e kandidateve shqiptare nuk i kalon 38 vjet, pra jane te ri, per me punuar ne politike, krahasuar me 50,3 vjet të 71 kandidateve flaman belg nga partia NVA, pra partia kryesore ne Belgjike e cila fitoi edhe me se shumti vota.

Pregatitja shkollore i siguruam te dhenat vetem per 17 kandidate shqiptare per depute, prej tyre 12 jane me fakultete te kryera , nje student dhe 4 me shkolla te mesme.

Poashtu edhe numri i kandidateve 21 veta, eshte i madh nga belgo shqiptaret, nese e krahasojme me komunitetin turk 22 kandidate që i paten turqit ne keto zgjedhje ne Belgjikë.Sepse kandidimi per deputet nuk eshte pune e lehte. Ne Belgjike jetojne afer 200 mije turq dherreth 70 mije shqiptarë nga gjitha trojet etnike.

Nga zgjedhjet ne Belgjike ne nivelin regjional dhe federal eshte brengosese fitorja e partive nacionaliste flamane qe e veshtireson formimin e qeverise se ardhshme belge.