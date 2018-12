Artan Fuga

Studentët po nuk kuptuan që e gjithë e keqja është ligji për arsimin e lartë ku mblidhen të gjitha baktacillëqet, poshtërsitë, mashtrimet, gabimet, stagnacioni, mizerabiliteti i diplomave, papunësia e të diplomuarve, korrupsioni, banaliteti, mediokriteti, nuk kanë kuptuar asgjë!

Po asgjë fare!

Dhe që nga ky moment ata do të bëhen bashkëfajtorë me të gjithë ata që e konceptuan dhe e imponuan, dhe ata që e pranuan atë ligj!

Janë ditë që ata nga viktima do të shndërrohen në bashkëfajtorë!

Le të bërtasin sa të duan,

të rrinë në të ftohtë,

të fishkëllenjtë,

të bëjnë fjalim të bukura përballë kujtdo,

nuk vlejnë!

Do të quhen më vonë nga pasardhësit e tyre si thjesht alibira!

Alibira!

Ne nuk jemi budallenj! – tha vajza në Vlorë!

Po!

Drejt!

Por, përse po tregohen budallenj kur nuk janë, sigurisht!

do të vazhdojnë t’i tallin,

t’u marrin jetën,

t’i trajtojnë si skllevër,

t’u marrin hakun pak më vonë,

t’u thonë se kërkesat e tyre i firmosin dhe i realizojnë pikërisht ata që i kanë bërë budallenj deritani, me mendimin e kujdestarit te “Lulëkuqe mbi mure”:

Ik, ik, po prapë këtu do të vish qerrata!E